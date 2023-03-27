TMSF’den Türkbank açıklaması

TMSF, Türkbank’ta altın hisseye sahip herhangi bir mirasçı olmadığını, mirasçıların elindeki hisselerin ise 1949 yılında satın alındığını açıkladı. Altın hisse iddiasını yineleyen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, “Banka 1949’da değil 1913’te kuruldu. Ana kuruluş sözleşmesine bakın” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Türk Ticaret Bankası’nda (Türkbank) yaşanan ‘altın hisse' iddiasına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) karşı açıklama geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Türkbank'ı 1913 yılında dedesi Hacı Adem İbrahim Beyzade'nin kurduğunu ve ailenin elinde ‘altın hisse' olduğunu iddia etmişti. Tunay, kurucu ana sözleşmenin kaybolduğu yönünde kendilerine açıklamalar yapıldığını da ifade ederken, ana sözleşmenin ve altın hissenin tespiti için dava açacaklarını söylemişti.

Tunay'ın iddialarına yanıt veren TMSF yönetimi, Türkbank'ta mirasçı kalmadığını, altın hisse de bulunmadığını açıkladı. Bu açıklamalara yanıt veren Tunay, “Banka 1949 yılında değil 1913'te kuruldu. Ana kuruluş sözleşmesine bakın, orada bizim altın hissemizi göreceksiniz” dedi.

TMSF’DEN AÇIKLAMA

TMSF tarafından yapılan açıklamada, Türkbank hisselerinin yüzde 98.50'sinin TMSF'ye, kalan hisselerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vakıflar Bankası, Akbank ve bazı şahıslara ait olduğu belirtildi. Türkbank'ta ‘altın hisse' veya ‘imtiyazlı kurucu hisse' olmadığı ifade edilen açıklamada, “Ana sözleşmesinde böyle bir düzenleme olmadığı için de satış için herhangi bir kimseden izin alınması gerekmemektedir” denildi.

TMSF yönetimi, 15 Mart 1949 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararla, bankanın kurucu ortaklarına ait 1100 adet hissenin bedelleri ödenerek satın alındığını, bunun Ticari Sicil Gazetesi kayıtlarında da bulunduğunu ifade ederek, iddiaları şöyle yanıtladı:

* “Ne zaman Türk Ticaret Bankası'nın satışı gündeme gelse, mirasçılık iddiasıyla kimi insanlar ortaya çıkmaktadır. Fakat bankanın TMSF'ye devredildiğinden bugüne kadar geçen 25 yılda iddialarını ispat edememişlerdir.

* Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay'ın ortaklık iddiasına benzer şekilde bir vatandaşın 2018 yılında Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı dava –esasa girilmeden- reddedilmiştir. Sayın Faik Tunay'ın mirasçılık iddiasıyla ilgili olarak bugüne kadar ne TMSF'ye ne de Türk Ticaret Bankası'na bir müraacatı olmuştur.

* Şirket ana sözleşmesinin kayıp olması mümkün değildir; bu ve benzeri bilgilerin yayımlandığı Ticari Sicil Gazetesi kayıtları ilgili herkese açıktır. Son ilan 2883/4190 sicil numarasıyla 15.04.2009 tarihinde yayımlanmıştır.

* Sermaye artırımlarına katılmadığı için bankadaki payı yüzde 5.65'e düşen Munzam Vakıf'ın hisseleri de 2013 yılında TMSF tarafından satın alınmıştır. Böylece bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 98,50'sinin sahibi TMSF olmuştur. Kurumumuzun 20 yılı bulan yoğun çalışmaları neticesinde banka tasfiyeden çıkarılmış, yeniden lisans almaya hak kazanmış ve şeffaf ihaleyle Türkiye ekonomisine kazandırılmıştır.”

“1949'A DEĞİL 1913'E BAKIN”

TMSF'nin açıklamalarına yanıt veren Faik Tunay, “Bizim mirasla parayla pulla işimiz de ihtiyacımız da yok. Hisse değil, altın hissemiz olduğunu söylüyoruz ve haklıyız. 1949 tarihli ticaret siciliyle altın hisse yok denilemez. Banka 1913 yılında kuruldu. O tarihteki kuruluş ana sözleşmesinin açıklanmasını istiyoruz” dedi.

Tunay, Türkbank'ın çok düşük fiyatla satılmak istendiğini de belirterek şu açıklamayı yaptı:

* “Banka 2013 yılında tasfiye halindeyken değerleme yapılmıştı o halinde bile 117 milyon TL değer biçildi. O tarihte karşılığı 60 milyon dolar civarındaydı. Banka tasfiyeden çıktı, lisansı verildi. Bugün 455 milyon TL, yani 23-24 milyon dolara verilmek isteniyor.

* Tasfiye halindeki bankanın değeri 60 milyon dolar, lisansını almış bankanın değeri 24 milyon dolar olamaz. Daha önce Türkbank'a talip olanlardan 300 milyon dolar sermaye şartı istenmişti. Şimdi de istenecek mi? Bu şekilde satılırsa kamu zararı oluşuyor. Ailemiz adına altın hisse sahibi olarak noterden protesto çekeceğiz.”

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