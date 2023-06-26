TMSF’ye ve Savunma Sanayii Başkanlığı’na atama
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, TMSF'nin iki üyeliği ile Savunma Sanayii Başkan yardımcılıklarına atama yapıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) iki üyeliği ile Savunma Sanayii Başkan yardımcılıklarına atamalar yapıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TMSF üyeliklerine; Çiğdem Uçar ve Şeref Safa getirildi.
Savunma Sanayii Başkan yardımcılıklarına ise; Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı. (REUTERS)