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TMSF’ye ve Savunma Sanayii Başkanlığı’na atama

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, TMSF'nin iki üyeliği ile Savunma Sanayii Başkan yardımcılıklarına atama yapıldı.

Yayınlanma: 09:33 - 26 Haziran 2023 Güncellenme:
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TMSF’ye ve Savunma Sanayii Başkanlığı’na atama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) iki üyeliği ile Savunma Sanayii Başkan yardımcılıklarına atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TMSF üyeliklerine; Çiğdem Uçar ve Şeref Safa getirildi.

Savunma Sanayii Başkan yardımcılıklarına ise; Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı. (REUTERS)

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