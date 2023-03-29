Togg çekiliş ne zaman? Togg kura çekimi saati bekleniyor…

Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş, 29 Mart’ta noter huzurunda gerçekleşecek. Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak Togg çekiliş için katılmaya hak kazandı. Togg kura sonuçları ile şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00’ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00’de sipariş sistemi kapatıldı.

TOGG ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

16-27 Mart’ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, 29 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda.” denildi.

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA ÖN ÖDEME İADE EDİLECEK

Togg’un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

KURA ÇEKİMİ İLE YEDEK LİSTE DE BELİRLENECEK

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Çekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo’dan da aylık 85 kWs (WLTP ~ 500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Togg sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak çekilişte, sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. AA

TOGG NE KADAR?

Şirketten dün yapılan açıklamada; Togg’un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli T10X’un satış fiyatı, 953 bin lira olarak duyuruldu. 3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, donanımı ve menzil özelliklerine göre değişiklik gösterecek. Toggun en yüksek donanım ve menzil sunan versiyonunun satış fiyatı ise 1 milyon 790 bin lira olacak.

28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salınımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

UZAKTAN SÜREKLİ GÜNCELLENEN İLERİ SEVİYE VERİ GİZLİLİĞİ VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. T10X standart olarak sunduğu 7 hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

T10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor. T10X Türkiyede ve sınıfında ilk kez yoğun trafik pilotu asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10Xin kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak. Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.