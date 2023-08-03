TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan işçiler iş bıraktı
Bursa'da TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası üyesi işçiler, iki aydır ücret alamayınca iş bırakma eylemi yaptı.
Bursa’da TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan işçiler, maaşlarını alamayınca iş bıraktı.
TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının teşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası üyesi işçiler, ücretlerini iki aydır almadıklarını belirterek iş bıraktı.
“BUGÜNDEN İTİBAREN GREVE ÇIKIYORUZ”
Şantiye bahçesinde toplanan işçiler, yaptıkları basın açıklamasında şunları kaydetti:
“TOGG fabrikasının şantiyesinde çalışan işçiler olarak, yüklenici firma Yapı Merkezi taşeron firmaları Amel Elektrik ve Sineği Enerji binasında çalışan inşaat işçileriyiz.
Ödenmeyen ücretlerimiz için bugünden itibaren greve çıkıyoruz. Ücretlerimiz ödenene kadar greve devam edeceğiz. İki aydır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz.”