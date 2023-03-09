TOGG’da ön sipariş değişikliği tepki çekti

TOGG'un 5 Şubat'ta başlatıp deprem nedeniyle iptal ettiği, ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması tepki çekti. Açık artırmaya katılmak için mevcut otomobilini sattığını söyleyen vatandaşlar, hem aracı alma hakkı kazanamadıklarını hem de binlerce lira zarar ettiğini söylüyor. İşte detaylar...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve 2023 Nisan’da trafiğe çıkacak elektrikli araçlar için ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının mağduriyet yaşattığı belirtiliyor.

TOGG’un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden tanıtıma başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat’ta başlamış, 15 Şubat’a kadar süreceği belirtilmişti. NFT satın alan kullanıcılar ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı kazanacaktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkım sonrası ise bu açık artırma durduruldu.

TOGG’dan dün yapılan açıklamayla NFT açık artırmasının ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi. Ancak ön sipariş hakkı için mevcut arabalarını satarak açık artırmaya katıldıklarını söyleyen vatandaşlar, hem aracı alma hakkı kazanamadıklarını hem de aldıkları kripto paranın değer kaybetmesiyle binlerce lira zarar ettiklerini söylüyor.

Facebook’tan ‘TOGG NFT Mağdurları’ adında bir grup da kuran mağdurlar, TOGG’un fabrikası önünde toplanma planları yapıyor.

‘ARACIMI SATTIM, 200 BİN TL ZARARDAYIM’

Söz konusu açık artırmaya katılmak isteyenlerin Trumore uygulamasını indirip, dijital varlık cüzdanı oluşturduktan sonra yerli kripto para birimi AVAX’ı satın alıp, Trumore cüzdanlarına aktarmaları gerekiyordu.

Bu açık artırmaya katılmak için mevcut arabasını satıp AWAX aldıklarını belirten vatandaşlar, hem sattıkları araç hem de aldıkları kripto paranın değer kaybetmesiyle binlerce lira zarar ettiklerini söylüyor.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan vatandaşlardan biri, TOGG’un başlattığı açık artırmaya katılmak için mevcut arabasını sattığını ve 88 bin TL zararda olduğunu söylerken; bir başka vatandaş ise aracını satıp, ön sipariş hakkı da alamadığı için zararının 200 bin TL’yi bulduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çağrı yapan bir başka vatandaş, alım yaptığından bu yana AWAX’ın değerinin yüzde 40 oranında düştüğünü ifade etti.

TOGG FABRİKASI ÖNÜNDE TOPLANMA PLANI

Açık artırmaya başvurup zarar ettiğini dile getiren bir başka vatandaş ise şu yorumu yaptı:

“Yaptıkları uygulama ve altyapı yetersizlikleri sonucunda kripto para alan binlerce kişi hem aracı satın alma hakkı kazanamadılar hem de kripto paranın değer kaybetmesiyle binlerce lira zarar ettiler. Bu kadar insan bu projeye güvendi inandı ve destekledi. Şu gelinen noktaya bakın. Kimseye güvenimiz kalmadı. Yaklaşan seçim böyle bir mağduriyet yaratmaları tam bir hayal kırıklığı.”

Kurulan Facebook grubu üzerinden yapılan yorumlarda ise yıllardır AKP seçmeni olduklarını ifade eden vatandaşlar, yaklaşan seçim öncesi yaşadıkları bu mağduriyet nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirti.

Pek çok paylaşımda ise tüm mağdurların seslerini duyurabilmek için TOGG fabrikası önünde toplanma planı yapması dikkat çekti.

DİJİTAL VARLIK CÜZDANI OLUŞTURMALARI İSTENMİŞTİ

Öte yandan, TOGG’un NFT açık artırmasına nasıl başvuru yapılacağının detayları da belli olmuştu.

‘100. Yıl Özel Seri’ otomobiller için Trumore üzerinden başlatılan açık artırmada 2023 adet NFT satışa çıkmıştı ve bu NFT’lere sahip olan vatandaşların TOGG’un özel sürümüne herkesten önce sahip olma imkanı yakalayacakları belirtilmişti.

Trumore uygulamasını indirip, giriş yapıp, dijital varlık cüzdanı oluşturduktan sonra yapılması gerekenler madde madde şöyle sıralanmıştı:

* Avalanche C-Chain destekleyen bir platformdan (Trumore’dan satın alınamaz) satın alabileceğiniz AVAX’ı Trumore cüzdanınıza aktarın.

* NFT sekmesinden ‘NFT Alım Platformunu Keşfet’ butonuna, sonrasında açılan sayfada da ‘Keşfet’e basın.

* NFT listeleme ekranına girin, ekranın üstündeki açık artırma geri sayımının devam ettiğinden emin olun.

* Ağ üzerinde Güvenilir Cüzdan Onayı sekmesinden cüzdan onayınızı verin.

* Listeden, ilgilendiğiniz akıllı cihazın numarasını temsil eden bir NFT seçin ve özelliklerini inceleyin.

* ‘Teklif Ver’ butonu ile istediğiniz tutarı teklif edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir Togg'dan ön sipariş açıklaması

İlginizi Çekebilir Alım garantisi verildi, devlet bu yıl 500 Togg alacak

İlginizi Çekebilir TOGG ne kadar yerli ve milli? Mustafa Varank açıkladı

İlginizi Çekebilir Ezan susmaz Bayrak inmez Togg durmaz

İlginizi Çekebilir Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan fiyat sorusuna yanıt