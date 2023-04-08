TOKİ ihalelerinde seçim iptalleri

Afet bölgesine ve çeşitli kentlere yapılacak toplu konut ihalelerinde ‘belirsizlik’ iptalleri gelmeye başladı. İptal gerekçesi olarak da ‘yüksek maliyetler’ ve ‘ihaleye teklif veren firma olmaması’ gösterildi.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1 yılda kalıcı deprem konutlarının yapımının tamamlanacağını açıklarken, afet bölgesine ve farklı kentlerde yapılacak toplu konut ihalelerinden bazıları iptal edildi. Gerekçe olarak da ‘maliyetlerin yüksek olması’ ve ‘ihaleye teklif veren firma olmaması’ gösterildi. Müteahhitler iptallere ilişkin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) maliyetleri düşük tutmasını, işlerin kısa sürede tamamlanmasının istenmesini, maliyetlerdeki değişkenliği, siyasi süreçteki değişikliği gerekçe gösterdi. Mart ayından bu yana TOKİ'nin 47 ihalesi maliyetlerin yüksek olması ve ihaleye teklif veren çıkmaması gerekçesiyle iptal edildi.

‘Aksaray İli Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi 270 Adet Konut, 178 Adet Dükkan ve 126 Adet Ofis İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’, ‘Konya İli Sarayönü İlçesi Yukarı Mahalle 4 Etap 127 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’, ‘Erzincan İli Çayırlı İlçesi Atatürk Mahallesi 158 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi (3 Dükkanlı) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ TOKİ'nin

iptal edilen ihaleleri arasında yer aldı. ‘Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Fatih Mahallesi 697 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi’, ‘Ankara İli Güdül İlçesi Yukarı Mahallesi 212 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ ile ‘Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesi 439 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ de iptal edildi.

Zemin etüt projeleri de etkilendi

İptal edilen ihaleler arasında zemin etüt projeleri de yer aldı. Bu kapsamda ‘İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde Yapılacak Olan Toplu Konut Projelerine Esas 7. paket Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşlerine Ait Hizmet Alım İşi', ‘Türkiye Genelinde Yapılacak Olan Toplu Konut Projeleri İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Jeofizik Etüt Raporu Hazırlanması 5. Paket Hizmet Alımı İşi' ile ‘Kayseri İli Sarıoğlan İlçesi Güzelyalı Mahallesi 194 Adet Konut, 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi' de iptal edilen projeler arasında bulunuyor.