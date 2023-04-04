TOKİ İstanbul konut ve arsa kura sonuçları belli oluyor

TOKİ projesi 'İlk Evim, İlk İşyerim' ve "İlk Evim Arsa" kapsamında İstanbul için kura sonuçları bugün belli olacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek 28 bin 340 konut ve İstanbul'da 10 bin müstakil arsa kurası saat 10.00 itibari ile başlayacak, http://toki.tv ve YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altyapısı tamamlanan ve imar planı hazırlanan 1 milyon “İlk Evim Arsa” kuraları ile TOKİ “İlk evim” projesi kapsamında en geniş başvurunun ve en çok konutun yer aldığı İstanbul için kura çekimi sürüyor. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler’da yapılacak 50 bin TOKİ konutu için kura çekimi 16 Mart’ta başladı, 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi 16 Mart'ta başlıyor.

16 – 29 Mart 2023 – Tuzla 20 bin 920

30 Mart 2023 – Çatalca 540

30 Mart 2023 – Silivri Selimpala 200

1-19 Nisan 2023 – Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

BALIKESİR’DE TEMEL ATMA VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, anahtar teslim ve toplu açılış töreninde konuştu.

Balıkesir’de 21 yılda, tam 30 milyar lira değerinde, binlerce dev projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Kurum, bugün de yatırım değeri 2,5 milyar lirayı bulan 10 dev eserin açılışını yaptıklarını aktardı.

Kurum, Emlak Konut ve TOKİ ile Altıeylül ve İvrindi’de yapım değeri 952 milyon lira olan toplam 557 konut ve ticari ünitelerin temelini attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Yine TOKİ ile Dursunbey, Karesi ve Susurluk’ta yatırım değeri 1,5 milyar lirayı bulan toplam 918 sosyal konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yavrularımızın geleceğe umutla bakacağı, yeni hikayelerin yazılacağı yuvalarınız, açılışını yaptığımız tüm eserlerimizin Balıkesirli kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tabii bir taraftan güvenli konutlarımızı yapıyoruz, sosyal konutlarımızı yapıyoruz, iş yerlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da önceliğimiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde Balıkesir’imiz birinci derece deprem bölgesi. Hem zemin kalitesi sebebiyle hem fay hatlarına olan mesafesi sebebiyle kentsel dönüşümü burada kararlı bir şekilde sürdürmek zorundayız ve Balıkesir’imizde tek bir riskli yapı kalmayana dek bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül, Karesi ve diğer ilçe belediyelerimize rezerv alanlar verdik ve bu rezerv alanlarda belediyelerimizle birlikte ortak konutlar üreteceğiz. Gerek çelik konstrüksiyonlar, gerek tünel kalıplı, gerek yine konvansiyonel olarak bu konutlarımızı yapıp şehrin içinde riskli olduğunu gördüğümüz, tespit ettiğimiz binaların dönüşümünde kullanacağız.” AA