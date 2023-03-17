TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oluyor: TOKİ İstanbul Tuzla 20 bin konut kura sonuçları…

TOKİ kura sonuçları İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak 20 bin 920 konut için belli olmaya başladı. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekimi İstanbul ile devam ediliyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları 19 Nisan'a kadar saat 10.00 itibari ile belli olmaya başlıyor, sonuçlar http://toki.tv ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim” projesi kapsamında İstanbul’un Tuzla ilçesine yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimlerine başlandı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi 16 Mart’ta başlıyor.

16 – 29 Mart 2023 – Tuzla 20 bin 920

30 Mart 2023 – Çatalca 540

30 Mart 2023 – Silivri Selimpala 200

1-19 Nisan 2023 – Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

475 BİN 330 BAŞVURU YAPILDI

Konuşmanın ardından proje kapsamında ilçede inşa edilecek 20 bin 920 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine geçildi.

Toplamda 475 bin 330 başvurunun yapıldığı kurada, konutlardan 1046’sı şehit ve gazi yakını, 1046’sı engelli, 4 bin 184’ü emekli, 4 bin 184’ü genç ve 10 bin 460’ı diğer başvurular için ayrıldı. Kurada 1046 kontenjan yedek olarak belirlendi.

İlk kategoride yer alan şehit ve gazi yakınları için ayrılan 1046 konuta 381 başvuru geldiği için hepsi hak sahibi olarak açıklandı. Daha sonra diğer kategorilerin kura çekimine devam edildi.

Tuzla’daki konutlar için kura çekiminin 29 Mart’a kadar süreceği öğrenildi.

ENGELLİ EŞLER ELE ELE VERERE İSİMLERİNİN ÇIKMASINI BEKLEDİ

“İlk Evim” projesinin engelli kategorisine başvuran ve eşi ile kura çekimi bekleyen Zeynep Telata, kirada oturduklarını dile getirdi.

Telata, heyecanlı olduklarını belirterek, “İnşallah bize çıkar. Devletimize, Cumhurbaşkanı’mıza, Başkan’ımıza teşekkür ederim. Ev çıksa da çıkmasa da onlar zaten hep yanımdalar. Ne istersem kapılarını bana açıyorlar, hiç beni geri çevirmediler. Allah razı olsun, ben memnunum onlardan. Cumhurbaşkanımıza çok selam gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin.” diye konuştu.

Zeynep Telata, Adıyamanlı olduğunu ve depremde birçok akrabasını kaybettiğini, orada yaşayan ablası ve yeğeninin ise yanlarına geldiğini dile getirdi.

Birol Telata ise eşiyle el ele vererek kuraya beklediklerini söyleyerek, “Çıksa da çıkmasa da Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim, bu fırsatı bize verdi.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, salonu dolduran vatandaşların, her kura çekiminde isimlerinin çıkmasını umut ve heyecanla beklediği görüldü. AA