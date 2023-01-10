TOKİ kura çekilişi Adana: Adana TOKİ kura sonuçları canlı yayında belli oluyor

TOKİ 5. etap kura çekimi Adana'da inşa 6 bin 356 konut için belli oluyor. Bugüne kadar 56 ilde çekilen kuralarda toplamda 131.339 vatandaş hak sahibi olurken Adana TOKİ kura sonuçları canlı yayında www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

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TOKİ 5’nci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılıyor. TOKİ kura sonuçları 2 Ocak'ta Ankara kura çekimi ile belli olmaya başladı. Yeni yılın ilk günlerinde 2 Ocak ile 13 Ocak arasında 34 bin konutun hak sahibi belirlenecek.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

“Mart 2023'e kadar konutlar için tüm kuraların tamamlanması planlanıyor”

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Kahramanmaraş’ın Türkoğlu, Pazarcık, Afşin, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde inşa edilecek 1281 konutun hak sahibi kurayla belirlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan bazı vatandaşlar, heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Göksun’da 200 konut için 2 bin 691, Türkoğlu’nda 250 konut için 2 bin 701, Afşin’de 500 konut için 1875, Pazarcık ikinci etap 210 konut için 1280 Çağlayancerit ilçesinde ise 121 konut için 211 başvurunun bulunduğu kura çekimleri sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Kurada adı çıkan Hasbi Akbudak, ilk kez ev sahibi olacağı için sevinçli olduğunu belirtti.

Akbudak, kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek teşekkür etti.

İsa Yener de 55 yaşında olduğunu ve şimdiye kadar hiç ev sahibi olamadığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun var olsun. Her zaman başımızda. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.” dedi.

Programa, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ve Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Topçuoğlu ile ilgililer katıldı.