TOKİ kura sonuçları: İzmir ve Afyon konut hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor

Dün itibariyle yeniden başlayan TOKİ kura çekimi İzmir ve Afyon'da inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam ediyor. İzmir'de 1500, Afyon'da bin 32 konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi saat 10.00'da başlayacak ve YouTube üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.

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Uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu TOKİ konutları için kura sonuçları belli olmaya devam ediyor.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

İzmir: 8-14 Mart/12.400 konut

Afyonkarahisar: 8-9 Mart/3.169 konut

Edirne: 11 Mart/1.363 konut

Kırklareli: 12 Mart/1.189 konut

Tekirdağ: 13-14 Mart/3.098 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE KİRA YARDIMI ARTTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. İstanbul’da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul’da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu’da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir’de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız.”