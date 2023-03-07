TOKİ kura takvimi belli oldu: TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek kura çekimi için tarihler belli oldu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından ara verilen kuralar 8 Mart Çarşamba günü İzmir ile kaldığı yerden devam edecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 8 Mart Çarşamba günü konut kuralarının İzmir ve Afyon ile devam edeceğini belirtti ve yeni takvimi paylaştı.
TOKİ KURA TAKVİMİ
İzmir: 8-14 Mart/12.400 konut
Afyonkarahisar: 8-9 Mart/3.169 konut
Edirne: 11 Mart/1.363 konut
Kırklareli: 12 Mart/1.189 konut
Tekirdağ: 13-14 Mart/3.098 konut
TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?
TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.