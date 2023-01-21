TOKİ orta gelir konut ödeme planı nasıl olacak, başvuru nasıl yapılır?

TOKİ tarafından orta gelir grubu konut projesi ile 81 ilde, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Program kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TOKİ tarafından orta gelir grubu konut başvurusu 16 Ocak itibariyle başladı, herhangi bir başvuru ücreti alınmıyor. TOKİ orta gelir grubu konut kredi faizi/kâr payı yüzde 0,69’dan başlayacak, asgari peşinat oranı yüzde 10, azami vade 15 sene olacak. Projede kredi faizlerinin yüzde 0,69’dan başlayacağı açıklanırken, tüm kredi tutarlarına yüzde 0,69 faiz uygulandığı takdirde 2 milyon TL kredi çeken vatandaş aylık 19 bin TL taksit; 3 milyon TL’lik kredi kullanan aylık 29 bin TL, 5 milyon TL’lik kredi kullanan ise 48 bin TL taksit ödeyecek.

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kampanya 16 ocak itibarıyla başlayacak. Belirlenen banka şubelerine başvuru yapılacak. 16 Ocak itibariyle, kurulacak web sitesinde, vatandaşlar, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

TOKİ ORTA GELİR KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

Program kapsamında İstanbul 1. Bölge;

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge,

diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

0,69 KREDİ ŞARTLARI

Başvuru yapacak kişilerin evinin olmaması gerekiyor.

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

Birincisi, tamamlanmış konutlar.

İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar

Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar

İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır.

Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

1. bölgede azami geliri 80 bin olan, 2. bölgede 65 bin, 3 bölgede azami geliri 45 bin TL olanların faydalanabileceği bir kampanya. Kooperatif üyeleri hisseli tapu sahipliği, bağış yoluyla bağış sahipliği olanlar kapsam dışında.

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURUSU TAKSİTLERİ NASIL ÖDENECEK?

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine bile düşecek. Bitmiş ve bitmeye yakın konutlara başvuru yapılacak.

* Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yönelik olacak.

* Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

* Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

* Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

* Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

TAKSİT 4 BİN TL’DEN BAŞLAYIP 12 BİN TL’Yİ AŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirlilere yüzde 0,69 faizle 15 yıl vadeyle ev sahibi olma imkânı sunan ‘Yeni Evim Kampanyası’nda örnek ödeme planını şöyle anlattı:

“Bugün bir vatandaşımız yüzde 1,2 ile 1 milyon TL’lik kredi kullanıldığında 13 bin 587 TL aylık taksitle konut sahibi olabilir.

Yeni sistemde ise vatandaşımız, ilk 3 yılda yüzde 0,69 ile ilk yıl aylık 4 bin 410 TL’lik taksit ödeyecek. Yani yıllık 52 bin 922 TL’lik ödeme yapacak. Hanehalkının aylık gelirini 15 bin TL olarak varsayarsak, bu miktarda geliri olan hanehalkı yüzde 30’luk ödeme payıyla konut sahibi olacak.

İkinci yıl ise hanehalkı 5 bin 400 TL taksit ödüyor. Üçüncü yıl taksitler 6 bin 480 TL oluyor. İlk 3 yılda tüm yükü biz almış oluyoruz, vatandaş buraya kira ödüyor gibi sisteme girmiş oluyor.”

Nebati, dördüncü taksitin yılda 10 bin 315 TL’ye çıktığını belirterek “Her geçen yıl 10 bin 315 TL sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 TL’ye çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 TL’ye gelmiş oluyor” diye konuştu.

5 MİLYON TL KREDİ ÇEKENİN AYLIK TAKSİTİ NE OLACAK?

Ancak Nebati’nin yaptığı hesap, 1 milyon TL’lik kredi çeken vatandaş içindi.

Soru işaretlerinden biri de 5 milyon TL kredi çeken vatandaşa da 0,69 faiz uygulanıp uygulanmayacağı…

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren Gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman, 0,69 faiz uygulanması durumunda 2 milyon TL’lik kredi çeken vatandaşın yaklaşık 20 bin TL, 5 milyon TL kredi çekenin ise yaklaşık 50 bin TL aylık taksiti olacağını aktardı.

Buna göre, tüm kredi tutarlarına aynı faiz oranı, yani yüzde 0,69 faiz uygulandığı takdirde 2 milyon TL kredi çeken bir vatandaş aylık 19 bin 438 TL taksit ödeyecekken; 3 milyon TL’lik kredi kullanan aylık 29 bin 157 TL, 5 milyon TL’lik kredi kullanan ise 48 bin 594 TL taksit ödeyecek.

İlk 3 yıl için bu tutarların önemli bir kısmını Hazine üstlenmiş olacak. Vatandaş ilk 3 yılda gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek şekilde ödeme yapacak. 3 yıl bittikten sonra da Hazine desteğini faiziyle geri ödeyecek. Ödenecek bu tutarın da aylık taksit tutarlarına eklenmesi bekleniyor.