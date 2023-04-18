TOKİ para iadesi nasıl yapılır? TOKİ İstanbul konut ve arsa kura sonuçları belli oluyor

TOKİ projesi 'İlk Evim, İlk İşyerim' ve "İlk Evim Arsa" kura sonuçları belli olmaya devam ederken, kurada ismi çıkmaya vatandaşlara da para iadesi yapılıyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar TOKİ başvuru parasını, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 gün sonra yetkili şubelerden geri alabilecek. TOKİ kura sonuçları bugün 'İlk Evim, İlk İşyerim''da İstanbul, "İlk Evim Arsa"'de ise Bartın ile Samsun kura çekimi gerçekleştirilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altyapısı tamamlanan ve imar planı hazırlanan 1 milyon “İlk Evim Arsa” kuraları ile TOKİ “İlk evim” projesi kapsamında en geniş başvurunun ve en çok konutun yer aldığı İstanbul için kura çekimi sürüyor. 50 bin TOKİ konutu için kura çekimi 16 Mart'ta başladı, 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

TOKİ’DE KONUT KAZANAMAYANLARA PARA İADESİ NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 günü sonrasında yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi 16 Mart’ta başlıyor.

16 – 29 Mart 2023 – Tuzla 20 bin 920

30 Mart 2023 – Çatalca 540

30 Mart 2023 – Silivri Selimpala 200

1-19 Nisan 2023 – Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

10 Nisan: Kahramanmaraş (910), Hatay (2340), Gaziantep (470), Malatya (50), Adana (450), Adıyaman (610)

11 Nisan: Şanlıurfa (2000), Osmaniye (400), Ankara (1530)

12 Nisan: Amasya (400), Artvin (185), Aydın (575), Bitlis (205), Bolu (140), Burdur (325), Çankırı (40), Denizli (20), Giresun (380), Gümüşhane (150)

13 Nisan: Mersin (1000), Kastamonu (225), Konya (1000)

14 Nisan: Mardin (870), Muğla (1700), Muş (50), Siirt (20), Sinop (200), Sivas (380), Tokat (530), Tunceli (30), Van (180), Yozgat (540)

17 Nisan: Zonguldak (370), Aksaray (120), Batman (170), Şırnak (640), Karabük (430), Afyonkarahisar (370)

18 Nisan: Bartın (50), Samsun (1160)

19 Nisan: Antalya (2190), Manisa (1335), Ordu (300)

25 Nisan: İzmir (4900)

26 Nisan: Bilecik (410), Bursa (1300), Balıkesir (1520), Çanakkale (565)

27 Nisan: Edirne (360), Kırklareli (720), Sakarya (1340), Tekirdağ (1340), Yalova (200), Düzce (185)

28 Nisan: Kocaeli (1500)