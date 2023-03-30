TOKİ Silivri ve Çatalca kura sonuçları belli oluyor: TOKİ İstanbul kura sonuçları…

TOKİ projesi 'İlk Evim, İlk İşyerim' kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 50 bin konutun hak sahipleri belirlenmeye İstanbul Silivri - Çatalca kura çekimi ile devam ediyor. TOKİ Silivri ve Çatalca kura sonuçları saat 10.00 itibari ile belli olmaya başladı, http://toki.tv ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TOKİ “İlk evim” projesi kapsamında en geniş başvurunun ve en çok konutun yer aldığı İstanbul için kura çekimi tarihi belli oldu. İstanbul'da yapılacak 50 bin TOKİ konutu için kura çekimi 16 Mart'ta başladı, 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi 16 Mart’ta başlıyor.

16 – 29 Mart 2023 – Tuzla 20 bin 920

30 Mart 2023 – Çatalca 540

30 Mart 2023 – Silivri Selimpala 200

1-19 Nisan 2023 – Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TUZLA’DA KURALAR TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim’de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan’da başlıyor.” ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” projesinde, İstanbul için 50 bin sosyal konut kura çekiminin, Tuzla’da tamamlandığını duyurdu.

Kurum, “İlk Evim’de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan’da başlıyor.” açıklamasında bulundu.

KURALAR 19 NİSAN’DA SONA ERECEK

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Tuzla’da sona eren kura çekimleriyle ilgili asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin kura sonuçlarına, bugünden itibaren e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibini belirlemek üzere kura çekimi ise Silivri Alibey Spor Salonu’nda bugün yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1-19 Nisan tarihlerinde Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

“İlk Evim” sosyal konut projesinde, ilk etapta 250 bin sosyal konutun kuraları, 19 Nisan’da İstanbul’da sona erecek.

Vatandaşların, “İlk Evim” 250 bin sosyal konut projesi kura sonuçlarına, e-Devlet üzerinden “Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama” alanından bakılabilecek. AA