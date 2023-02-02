TOKİ sonuçları Manisa için belli oluyor: TOKİ kura sonuçları çekiliyor…

TOKİ 7. etap kura çekimi kapsamında hak sahipleri 1 Şubat - 8 Şubat arasında belli olmaya devam ediyor. İlk 6 etapta toplamda 64 ilde kuralar gerçekleşirken bu hafta 10 bin 549 konutun hak sahibi belli olacak. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimi saat 10.00'dan itibaren Manisa için gerçekleştirilecek. TOKİ sonuçları için canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından takip edebilecek.

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TOKİ sonuçları her gün gerçekleştirilen kura ile belli oluyor. İl il yapılan kura çekimi bugün Manisa için gerçekleştirilecek. Uygun fiyat ve taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar geçtiğimiz aylarda TOKİ konut başvurusunu gerçekleştirdi.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

7. Etapta toplam 12 ilde gerçekleşiyor. Bursa, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Çanakkale’de kuralar sonuçlandı.

1-3 Şubat Manisa 4.094 konut

4 Şubat Uşak 1.050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2.280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

MANİSA’DA “İLK EVİM İLK İŞ YERİM” PROJESİ İÇİN KURALAR ÇEKİLİYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Manisa’da inşa edilecek 4 bin 100 konut için hak sahiplerinin kura çekimiyle belirlenmesine Şehzadeler ilçesiyle başlandı.

Proje kapsamında Şehzadeler’de yapılacak bin 415 konut için Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda kura çekim töreni düzenlendi. Başvurusu kabul edilen 14 bin 5 kişi arasından hak sahipleri belirlendi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, törende, Anadolu’nun dört bir yanına yüzbinlerce konut inşa eden TOKİ’nin yeni hamlesiyle 250 bin kişinin daha ev sahibi olacağını belirtti.

Çelik, “Bugün ev alamayan bin 415 aile sevinç yaşayacak. Önümüzdeki günlerde ise ilçemizde TOKİ’nin daha önce inşa ettiği 400 konutun teslimi yapılacak. Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının temel atma törenini birkaç aya gerçekleştireceğiz. Bu eserlerin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise TOKİ’nin sosyal konuttaki başarısını herkesin bildiğini, son hamlesiyle yine vatandaşların takdirini topladığını ifade etti.

Kura çekimi sonucu hak sahibi olan vatandaşlar sevinç yaşadı.

Emekli kategorisinde ismi açıklanan İbrahim Karakülah, 10 yıldır kirada oturduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa’nın Yunusemre, Akhisar, Kula ve Salihli ilçelerindeki projeler için 2 Şubat, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli için ise 3 Şubat’ta kura çekimi yapılacağı belirtildi.

İlk Evim İlk İş yerim Projesi kapsamında Yunusemre’de 750, Akhisar’da 267, Kula’da 500, Salihli’de 180, Alaşehir’de 240, Soma’da 100, Saruhanlı’da 100, Gördes’te 100, Demirci’de 140, Kırkağaç’ta 230, Ahmetli’de 78 konut olmak üzere il genelinde 4 bin 100 konut yapılacak. AA