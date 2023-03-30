TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi 2023…

TOKİ “İlk evim” projesi kapsamında en geniş başvurunun ve en çok konutun yer aldığı İstanbul'da Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konut için kura sonuçları belli oldu. Tuzla kura sonuçlarının belirlenmesiyle 30 Mart tarihinde Çatalca ve Silivri kura çekimlerine geçildi. İşte, TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

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TOKİ eliyle hayata geçirilen ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla inşa edilecek 20 bin 920 konutun hak sahibi kura sonuçları açıklanmasıyla belli oldu. İstanbul için 16 Mart'ta Tuzla ile başlayan kura çekimi 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

TOKİ tarafından hayata geçirilen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekiminin ilk etabı olan Tuzla için kura sonuçları belli oldu. Tuzla kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi 16 Mart'ta başladı.

16 – 29 Mart 2023 – Tuzla 20 bin 920

30 Mart 2023 – Çatalca 540

30 Mart 2023 – Silivri Selimpala 200

1-19 Nisan 2023 – Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.