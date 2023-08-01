Toplu iş sözleşmesi görüşmesi ne kadar sürecek, ne zaman imzalanacak?

Memur ve memur emeklisi için 2024-2025 yılının maaşının belirleneceği toplu iş sözleşmesi 1 Ağustos 2023 Salı günü gerçekleştirilecek olan ilk toplantı ile başlayacak. 6 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren ve bir ay sürmesi beklenen toplu sözleşme görüşmesinde Memur-Sen, üçer ayda bir olmak koşuluyla, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 zam, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep edecek.

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Toplu iş sözleşmesi görüşmesi ile 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlenecek, ilk toplantı Çalışma Bakanı ve sendika başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplantıda memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Toplantı takvimi şöyle:

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.

ÜÇ AYLIK ZAM TALEP EDİLECEK

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Memurların alacağı zamların belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ağustos ayı boyunca 1 ay devam edecek.

Görüşmelerde uzlaşma çıkmaması halinde memur ve emeklinin zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek.