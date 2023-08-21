Toplu sözleşme memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?

Toplu sözlşeme görüşmelerinde memur zammı için hükümetten gelen iki teklifi de kabul edilmemesi nedeniyle zammın hakeme başvurulma ihtimali yükseldi, bu durumda kurul en geç ay sonuna kadar toplu sözleşme kararını açıklayacak. Hükümet, memur zammı teklifini olarak 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında 6+5 yüzde olarak sundu. Memur-Sen ise 2024 yılı için toplam yüzde 60, 2025 yılı için ise yüzde 35 zam talep etmişti.

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Toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken geçtiğimiz günlerde ilk teklifini 2024 yılı için yüzde 24,2’lik, 2025 yılı için yüzde 11 olarak sunan hükümet, memur zammı için ikinci teklifini 024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde olarak verdi. Memurlar, refah payı talebine rağmen, hükümet düşük zam teklifleri ile çözümü hakem heyetine bırakıyor.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

İlk teklifini 2024 yılı için yüzde 24,2'lik, 2025 yılı için yüzde 11 olarak sunan hükümet, memur zammı için ikinci teklifini 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde olarak verdi.

Teklif, 2024 için yüzde 33 olan Merkez Bankası tahmininin de oldukça altında kaldığı için sendikaların tepkisini çekti.

TOPLU SÖZLEŞME MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos’ta sundu.

Hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos ve 22 Ağustos'ta sunması bekleniyor.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

22 Ağustos’ta hükümetten son teklif gelecek. Üçüncü teklifle ya taraflar arasında imzalar atılıp süreç tamamlanacak ya da masadan kalkılıp iş Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na havale edilecek. Hakem heyetinin hükümetin teklifine paralel zam açıklaması ise sürpriz olmayacak.

Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar memur zammı için toplu sözleşme kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN’DEN TEKLİFE TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonrası yaptığı açıklamada teklif edilen rakamlara tepki gösterdi.

Yalçın’ın sözleri şöyle oldu:

* Öncelikle hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon hedefi yüzde 33 olarak ortada dururken tekliflerin 23’lü, 25’li rakamlarda geziyor olması anlaşılabilir değil.

* Masanın iyimser olan tek tarafı sosyal haklara ilişkin de cümle kurulmuş olması.

* Bu masada refah payı gündemi görmezden gelinmemeli.

* Refah payı ile ilgili konuşma yok. 1650 TL talebimizle ilgili cümle kurulmadı. Kira katkısı talebimiz konuşulmadı.

* Bu tekliflerin gözden geçirilmesi, bize doğru düzgün bir teklifle gelinmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

ÜZERİNDE UZLAŞILAN TALEPLER

Öte yandan bugünkü toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üzerinde uzlaşılan bazı maddeleri sıraladı.

Buna göre, Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması istişare edilecek.

Ayrıca 1. dereceye ulaşan tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi konusunda çalışma yapılacak. Disiplin cezaları için belirli şartlarda af için düzenleme yapılacak.

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

REFAHLI FORMÜL

Pazarlık masasında hükümetin karşısında iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen oturuyor. SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre Memur-Sen, kendi üyelerine bile anlatamayacağı için yüzde 33’ün altındaki hiç bir zam teklifini kabul etmeyecek. Bununla birlikte Memur-Sen’in, ‘refah payı’ ilaveli bir zam formülü olması durumunda masada uzlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor. Buna göre, örneğin; 2024 için yüzde 15+11 zam teklifi önerilse dahi ilave olarak 5 puanlık ‘refah payı’ verilmesi halinde yıllık kümülatif zam yüzde 34’e çıkıyor. Bu da Memur-Sen üzerindeki baskıyı hafifletip imzayı kolaylaştırıyor.

‘Teklif göstermelik’ iddiası

Hükümetin pazarlık masasına enflasyon tahmininin çok altında teklif getirmesinin arka planında marttaki yerel seçimlerin yattığı iddia edildi. Ekonomi yönetiminin, önce masaya teklif sunmak istemediği, yüzde 14+9 teklifi göstermelik amaçlı getirmek durumunda kaldığı belirtiliyor. İktidarın, toplu sözleşme zammını hakem heyetine bırakıp, yıl başında ilave seçim zammı vererek yerel seçimlerde avantaj sağlamayı hedeflediği, bu nedenle masadan olabildiğince düşük zam ile kalkmaya çalıştığı iddia edildi.