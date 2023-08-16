Toplu sözleşme memur zammı ne zaman belli olacak? Hükümet ikinci teklifi yapıyor…

Memur zammı için gerçekleştirilen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet Memur-Sen'in 2024 yılı için yüzde 87,8'lik talebine karşı yüzde 24,2'lik, 2025 yılı için yüzde 43'lük zam talebine karşı ise yüzde 11'lik zam teklifi sundu. Hükümet, memur zammı için yeni teklifini 17 Ağustos 2023 Perşembe günü verecek. Hükümetin tekliflerinin kabul görmemesi halinde toplu sözleşme memur zammı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından en geç 31 Ağustos'a kadar karar vermiş olacak.

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Memur zammı için hükümet 2024 yılında yüzde 14+9, 2025 yılında 6+5 oranında zam teklif etti. Memur-Sen zam teklifini kabul etmedi, hükümet ikinci teklifi 17 Ağustos'ta sunacak

TOPLU SÖZLEŞME MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos’ta sundu.

Hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos ve 22 Ağustos'ta sunması bekleniyor.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar memur zammı için toplu sözleşme kararını açıklayacak.

MEMUR ZAMMI TEKLİFİ NE KADAR?

Hükümetin zam teklifi 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu.

Böylece hükümet, Memur-Sen'in 2024'te toplam yüzde 87,8'lik zam teklifine karşın yüzde 24,2'lik bir kümülatif artış talep etmiş oldu.

Memurları temsilen görüşmelere katılan Memur-Sen ise teklifi kabul etmedi. Teklif kabul edilmediği için hükümet 17 ve 22 Ağustos’ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sundu. Ancak ilk teklif sonrası anlaşma sağlanamadı.

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti. (AA)