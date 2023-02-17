Toplum yararına programlarda süre ve katılımcı sınırlamaları uygulanmayacak

OHAL döneminde başlatılacak toplum yararına programlarda süre ve katılımcı sınırlamaları uygulanmayacak.

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Olağanüstü hal (OHAL) döneminde başlatılan toplum yararına programlarda (TYP) süre ve katılımcı sayısına ilişkin sınırlar uygulanmayabilecek.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yapan yönetmeliğine göre, depremin etkilerinin azaltılması amacıyla OHAL ilan edilen dönemde başlatılacak TYP’lerde, söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan süre, katılımcı sayısı ve devam zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmayabilecek.

TYP NEDİR?

TYP; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyen ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlayan programlar olarak tanımlanıyor.

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde; TYP’lere devam süresince adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilmesi, bir katılımcının TYP’den en fazla 9 ay yararlanabilmesi gibi sınırlamalar yer alıyor.

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