Torpilli atamada vites büyüttüler

Kamuya torpilli eleman alımının en kolay yöntemi olarak bilinen mülakat (sözlü sınav) kalkacaktı, aksine keyfiyet daha da arttı.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilmeleri halinde, kamuda torpilli atamaların önünü açan mülakatları kaldıracakları vaadinde bulunurken Kamu İhale Kurumu'ndan (KİK) 5 çarpanlı mülakat ilanı geldi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihalelerden sorumlu olan kuruma 10 büro görevlisi, 4 de iletişim görevlisi almak için iş ilanı veren KİK Başkanlığı, KPSS puanını tutturan adaylar arasından her 1 kadro için 5 kişiyi sözlü sınava çağırma kararı aldı. KİK, kuruma yerleştireceği 10 büro görevlisini, sınava çağıracağı 50 kişi arasından sözlü sınavı yaparak seçecek. KİK aynı şekilde 4 iletişim görevlisi almak için de 20 kişiyi sınav heyetinin karşısına dizecek.

SÖZDE SÖZLÜ SINAVI

Sözlü sınav sayesinde, 70 kişi arasından puanı en düşük olan son sıradaki aday ile puanı en yüksek olan ilk sıradaki adayın kazanma şansı tamamen sınav heyetinin iki dudağı arasında olacak. Sınav heyeti, KPSS'den 80 ve üzerinde puan almış adayları, hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olma, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olma gibi kriterlerle ölçerek kamuya yerleştirecek. Başvurular 15-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Sözlü sınav ise 3-7 Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek.

Aile Bakanlığı 2431 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da seçim öncesi 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı kapsamında sürpriz ihale açtı. Bakanlığın sözleşmeli memur olarak alacağı personel kadroları arasında çeşitli meslek grupları yer alıyor. Bu kapsamda psikolog, psikoterapist çocuk gelişimci, fizyoterapist, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, yurt yönetim personelinin yanı sıra engelli, yaşlı ve çocuk bakıcıları ile temizlik, koruma ve güvenlik personeli de alım yapılacak çalışanlar arasında bulunuyor.