Total’den rafineri sevkiyatlarını durdurma kararı

Fransa’da emeklilik yaşını iki yıl yükseltecek reformu protesto etmek için dün başlatılan grevler bugün de devam ederken, Fransız enerji devi TotalEnergies’in rafinerilerinden yapılan sevkiyatlar geçici olarak durduruldu, ülke çapında elektrik üretimi azaldı ve tren seferlerinde yoğun aksamalar oldu.

Hükümetin önerdiği reforma karşı bu yıl düzenlenen altıncı ve en kalabalık gösteriler kapsamında içişleri bakanlığının verdiği bilgiye göre dün yaklaşık 1.28 milyon kişi eylemlere katıldı.

269 İŞÇİNİN YÜZDE 54’Ü GREVDE

Reforma karşı düzenlenen gösteriler hem işçi sendikaları hem de hükümet için büyük önem taşırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron emeklilik yaşını iki yıl arttırarak 64’e çıkaracak reformu parlamentonun nisandan önce onaylamasını umuyor.

Sendikalar, TotalEnergies rafinerilerinin de aralarında bulunduğu iş yerlerinde artık süresiz grev uygulayarak hükümet üzerindeki baskıyı arttırmayı amaçlıyor.

TotalEnergies, bugün vardiyası bulunan 269 rafineri işçisinin yüzde 54’ünün grevde olduğunu açıkladı.

CGT sendikasının temsilcisi Germinal Lancelin’in Reuters’a verdiği bilgiye göre, Esso’nun ülkenin kuzeyinde ve güneyindeki rafinerilerinde süren grevler nedeniyle yakıt sevkiyatları aksadı. (REUTERS)