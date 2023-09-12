TotalEnergies, Fransa’da 2024’te de tavan fiyat uygulayacak

Fransa'da benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 2 Euro'yu aşması üzerine gelen tepkilerin ardından TotalEnergies, ülkede 1,99 Euro'luk akaryakıt tavan fiyatlarını 2024'te de sürdüreceklerini duyurdu.

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Fransa’da benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 2 Euro’yu geçmesi üzerine gelen tepkilerin ardından TotalEnergies, ülkede 1,99 Euro’luk akaryakıt tavan fiyatlarını 2024’te de sürdüreceklerini duyurdu.

Enerji Dönüşüm Bakanlığı himayesinde akaryakıt distribütörleri ve büyük ve orta ölçekli perakendecilerle yapılan toplantının ardından şirket açıklama yaptı.

2024’TE DE SÜRECEK

Açıklamada, fiyatların artması durumunda bile TotalEnergies’in ülkedeki 3 bin 400 istasyonunda akaryakıt tavan fiyatları için uygulanan tarifenin gelecek yıl da devam edeceği kaydedildi.

Buna göre, litre başına benzin ve dizel için halihazırdaki 1,99 Euro’luk tavan fiyat 2024’te de geçerli olacak.

TotalEnergies, daha önce de 31 Aralık’a kadar Fransa’daki otoyollarda hizmet veren istasyonları da dahil olmak üzere benzin istasyonlarının tamamında akaryakıt fiyatlarının 1,99 Euro’yu geçmeyeceğini duyurmuştu. (AA)