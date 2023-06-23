Abone Ol

TPAO Karadeniz’deki petrol arama ruhsat süresinin uzatılmasını talep etti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de belirtilen alanlardaki petrol arama ruhsatı süresinin 23 Ağustos 2023'ten itibaren 3 yıl uzatılması için başvuruda bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
TPAO Karadeniz’deki petrol arama ruhsat süresinin uzatılmasını talep etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz’de belirtilen alanlardaki petrol arama ruhsatı süresinin 23 Ağustos 2023’ten itibaren 3 yıl uzatılması için başvuruda bulundu.

TPAO, Karadeniz’de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan sahalar için petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023’ten itibaren ilgili kanun gereğince 3 yıl süreyle uzatılması için başvuru yaptı. (AA)

Dolar ve Euro'da yeni rekorİlginizi ÇekebilirDolar ve Euro'da yeni rekorKredi kartı faizlerinde artış erkene çekildiİlginizi ÇekebilirKredi kartı faizlerinde artış erkene çekildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam