Trendyol GO kuryeleri, 22 maddeden oluşan taleplerini açıkladı

Trendyol GO’da kuryelik yapan işçiler, bugün İstanbul'da yaptıkları eylemin ardından şirket yöneticileriyle görüştü. İşçiler, daha sonra 22 maddeden oluşan taleplerini açıkladı. İşçiler ve şirket yöneticilerinin pazartesi günü yeniden bir araya geleceği bildirildi.

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Trendyol GO'da kuryelik yapan işçiler, iki gündür sürdürdükleri iş bırakma eyleminin ardından bugün Trendyol yöneticileri ile bir araya geldi. Umut-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sefalet zammına ve ağır çalışma şartlarına karşı iki gündür iş bırakarak Trendyol ile görüşme gerçekleştiren TrendyolGo işçileri, taleplerinin çözümüne çalışılacağına ve pazartesi tekrar görüşme yapılacağına dair söz aldı. Gerekirse yine, daha güçlü geliriz” denildi.

22 MADDELİK TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

TrendyolGo işçileri, görüşmenin ardından, 22 maddeden oluşan taleplerini açıkladı. İşçiler, pazartesi günü şirket yetkilileriyle yeniden bir araya gelecek ve bu taleplerin yerine getirilmesini isteyecek. İşçilerin talepleri şöyle:

* “10 saatlik emeğin karşılığı, 30 paket atarak minimum 1300 TL olsun. (Paket başı, kilometre ve bonuslar)

* Alevli saat olacaksa saatlerin eskisi gibi 18 saate indirilmesi ve günlük olarak değil haftalık alevliye dönülmesi.

* Alevli saatlerin çalışma zorunluluğu kaldırılsın. Mola hakkımız, ateşlide ya da değil sınırsız olsun.

* Mağaza ile müşteri mesafesi toplamda 4 km olsun.

* Bonus olmaya devam edecekse eski baremlere dönülsün.

* Asansör olmayan binalarda kat çıkma zorunluluğu en fazla 5 kat olsun.

* Trendyol kuryesi olduğumuza dair özel kimlik belgesi istiyoruz. (Bu sayede kimlik isteyen sitelere verebiliriz)

* AVM'lerden aldığımız ve teslim ettiğimiz siparişlerde ekstra ücret istiyoruz.

* Mağaza ile müşteriye olan yürüme mesafemiz maksimum 300 metre olsun.

* Mağaza ve restoranlarda bekleme süremizin maksimum 10 dakika olması.

* Sipariş üzerimize atandığını zaman müşteri ve mağaza kaynaklı sipariş iptallerinde, iptal olan siparişin bonusa yansımasını istiyoruz.

* Sipariş bize atandığı zaman mağazaya olan mesafemizin en fazla 2 km olmasını istiyoruz.

* Gideceğimiz müşterilerin eskisi gibi adreslerinin gözükmesi.

* İş Kanunu ve hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca işbu talepler sebebiyle hiçbir Trendyol kurye işçisi işten çıkarılmayacak.

* İşe alımlar 6 ay süreyle yapılacak, Trendyol kurye işçilerine işe alım yapılacağı bildirilecek.

* Özel sağlık sigortası Trendyol kurye işçilerinden karşılanmayacak. Trendyol, kuryelerin özel sağlık sigortasını ödeyecek

* Çağrı merkezindeki müşteri temsilcilerinin eğitilerek tekrardan yetkilendirilmesi.

* Takım lideri olarak sahadan deneyimli insanların başlarına getirilmesi.

* Mağaza ve restoranlardan aldığımız siparişlerin zarar görmesi ve bozulması durumunda slotlarımızın kapanmaması ve ilgili siparişin hem bonusa hem de paket başına eklenmesi.

* Akşam vardiya çalışmalarında eksik personel için ateşli saat artırmak yerine akşam çalışma saatleri için teşvik primi olsun.

* Müşteriye teslimatlarda aracımızla giremediğimiz sitelerde ekstra bir paket bonus istiyoruz.

* 15 günlük ücretimizi yeni zam üzerinden geçmişe dönük zamlı olarak istiyoruz.

* Artık taşeron olarak DSM lojistik bünyesinde çalışmak istemiyoruz. Trendyol’a bağlı olarak çalışmak istiyoruz.” ANKA