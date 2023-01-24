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Trendyol GO kuryeleri kazandı

Şirket tarafından açıklanan zam miktarını, güvencesiz/sağlıksız şekilde çalışmayı, uzun çalışma saatlerini protesto eden ve 16 Ocak'ta iş bırakan Trendyol GO çalışanı kuryeler, dün şirket yöneticileriyle bir araya geldiklerini ve mücadelelerinin kazanımla sonuçlandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:13 - 24 Ocak 2023 Güncellenme:
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Trendyol GO kuryeleri kazandı

Trendyol Express çalışanlarından sonra Trendyol Go kuryeleri de kazandı.

Geçen sene maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek amacıyla kontak kapatma eylemleri yapan ve eylemleri kazanımla sonuçlanan Trendyol Express çalışanlarından sonra, bu yıl da Trendyol GO çalışanı kuryeler maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için kontak kapatma eylemine başlamıştı.

17 Ocak’ta İstanbul’da yaptıkları eylemin ardından şirket yöneticileriyle görüşen ve 22 maddeden oluşan taleplerini açıklayan işçiler, dün Trendyol ile yeniden bir araya geldi.

Kurye temsilcileri, mücadelelerinin kazanımla sonuçlandığını duyurdu. Temsilciler, şirketin bu toplantı sonrasında kuryelere zoom üzerinden açıklama yaptığını aktardı.

Dün Alibeyköy’de Trendyol ile görüşen kurye temsilcileri Maslak’a geldi, çalışanlara yapılan iyileştirmeleri aktardı.

MOLA HAKKI, PAKET KOTASI İYİLEŞTİRMELERİ

‘Alevli saatler’ olarak belirtilen hafta içi 17.00 ila 22.00 saatleri arasında ve hafta sonu ise 15.00 ila 22.00 arasında mola vermelerinin yasak olduğunu anlatan işçiler, bu saatler arasında tuvalet ihtiyaçlarını dahi gideremediklerini anlatmıştı.

Görüşme sonrası yapılan yapılan düzenleme ile çalışanlara ‘alevli saatlerde’ mola hakkı verildi.

Bunun dışında, söz konusu saatlerde 60 paket kotasının getirildiği açıklandı. Yani işçiler 60 paketi saat sınırlaması olmadan ister bir haftada ister bir ayda teslim edebilecek.

Bunun dışında tüm bonus baremlerine ekstra 40 TL eklendiğini duyuran çalışanlar, AVM'den alınan ilk sipariş ücretinin de 5 TL fazla olacağını aktardı.

TRENDYOL’UN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Yeni düzenlemelerin kuryelerin tüm sorunlarını çözmediğinin altını çizen çalışanlar, yine de önemli bir deneyim yaşadıklarını, birlikte direnmeleri sonucu kazanım sağladıklarını anlattı ve açıklamalarında “Zam süreçlerinde şeffaflıkla örgütleneceğiz, zaferleri birliğimizle kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Trendyol’un ise dünkü görüşmeler sonrası yapılan yeni düzenlemelere ilişkin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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