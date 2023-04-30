Trendyol ve PASHA Holding, Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı

Trendyol, Azerbaycan Bakü merkezli PASHA Holding ile Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

E ticaret firması Trendyol, Azerbaycan Bakü merkezli PASHA Holding ile Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Trendyol ve PASHA Holding Azerbaycan'da ortak e-ticaret faaliyetleri gösterecek şirket kuracak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen törende anlaşma, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Pasha Holding CEO'su Jalal A. Gasimov tarafından imzalandı.

VARANK: İKİ ÜLKENİN TİCARET HACMİ ARTMIŞ OLACAK

Türk markalarının e-ticarette Türkiye'de yakaladıkları ivmeyi yurtdışına taşımak istediklerini kaydeden Bakan Varank şunları söyledi:

“Bundan önce Trendyol'un Berlin ofisinin açılışına gitmiştim. İşte bugün de ikinci adres olacak şekilde, Trendyol'u Azerbaycan'da görmeye başlayacağız. Hali hazırda Trendyol Azerbaycan'da en fazla kullanılan markalardan bir tanesi ama artık yoluna Azerbaycan'ın da markası olarak devam edecek.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi önümüzdeki dönemde daha da artmış olacak. Dünyada büyük bir rekabet var. Bu rekabeti ıskalamamamız lazım. Biz de inşallah burada Azerbaycan'la iş birliği ile Türkiye'nin bir markasını, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak markasını, dünyaya farklı bir açıdan daha tanıtmış olacağız.”

‘POZİTİF ETKİYE İNANIYORUZ’

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise şunları kaydetti:

“PASHA Holding ile stratejik ortaklığımızın ilk adımını attık. 3 Mayıs itibarıyla Azerbaycan sitemiz kullanıma açılacak. Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımızda da Azerbaycan'daki faaliyetlerimize tam olarak başlamış olacağız.

Geçtiğimiz yıl yurtdışından Trendyol'a verilen siparişlere baktığımızda ilk sırada Azerbaycan yer alıyor. Bunun yanında mobil veri analiz platformu App Annie'ye göre, 2022 yılında Azerbaycan'da en çok indirilen uygulama Trendyol oldu.

PASHA Holding'in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol’un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin yaratacağı sinerji, Azerbaycan e-ticaret ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Bu anlamda kurulan stratejik ortaklığın başarısına ve kardeş ülke Azerbaycan'a pozitif etkisine yürekten inanıyoruz.”

Trendyol'un uluslararası pazarlara açılmasının, gelecek vizyonundaki önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Çetin şöyle devam etti:

“Bu girişim, sınır ötesi ticareti kolaylaştırması ve bölgedeki ekonomik büyümeye katkı sunmasıyla da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğine dayalı ilişkileri de güçlendirecek. Bu işbirliği, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip iki ülkeyi karşılıklı fayda sağlayacak bir ortaklık için bir araya getiriyor.”

YENİ FIRSATLARI TAKİP EDECEĞİZ

PASHA Holding CEO'su Jalal Gasimov ise, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sağladığı kolaylık, geniş ürün seçeneği ve rekabetçi fiyatları nedeniyle Azerbaycan'da e-ticarete olan ilgi artmış durumda. Bu anlaşma, daha geniş ürün seçeneklerine avantajlı fiyatlarda erişim kolaylığı sağlarken; PASHA ekosistemine dahil olanlar başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin finansal ürün ve hizmetlerini de sunacak. Böylece, genel finansal sağlığı iyileştirirken, müşteri deneyimini de geliştirecek.

Bu girişim, teknoloji transferini kolaylaştırmasının yanı sıra lojistik ekosistemini geliştirerek hızlı market ve yemek gibi farklı alanlara değer katacak; yeni iş olanakları yaratacak. E-ticaret kültürünü teşvik edecek, KOBİ'lerin online satış yapmasına imkan sağlayacak ve kayıt dışı ekonomiyi azaltacak. Böylece, bu girişimin ülkedeki yabancı yatırımı da artırmasını bekliyoruz.”