TrendyolGO çalışanı kuryeler İstanbul’da iş bıraktı

Geçen sene maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek amacıyla kontak kapatma eylemi yapan ve eylemleri kazanımla sonuçlanan Trendyol Express çalışanlarından sonra bu yıl da TrendyolGO çalışanı kuryeler iş bıraktı.

Fırat FISTIK

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Trendyol’da geçen sene başlayan ve çalışanların kazanımıyla sonuçlanan kurye eylemlerinin ikincisi bugün yaşandı. TrendyolGO çalışanı kuryeler İstanbul’da iş bıraktı.

Şirket tarafından açıklanan zam miktarını, güvencesiz/sağlıksız şekilde çalışmayı, uzun çalışma saatlerini protesto eden kuryeler, İstanbul’un farklı yerlerinden yola çıkarak Alibeyköy’deki şirketin ofisinin önüne gitti.

Kuryeler, çalışma koşullarından ve saatlerinden de rahatsız.

Birçok kurye, günlük 12 saat çalışmanın artık kural haline geldiğini söylerken ağır şartlarda çalışmaya zorlandıklarını dile getiriyor.

KURYELERİN BAZI TALEPLERİ

Trendyol uygulamasına, yanlış olan konumları düzelten butonun eklenmesini de talep eden kuryeler, kendileri için motor tamir şirketleriyle de anlaşma yapılmasını talep ediyor. Çünkü çok fazla kaza yaşanıyor, tüm bu masraflar kuryeler tarafından ödeniyor ve zamanlarından oluyorlar.

Arıza nedeniyle sistemden çıkan kuryelere cezai işlem de uygulanıyor. Buna da kanıtlandığı takdirde ceza uygulanmaması gerektiğini söyleyen kuryeler, mağazalardan kuryelerin yemek yiyebilmesi için bu miktarların hak edişlerinden düşülmesini talep etti.

TÜM MASRAFLARINI KENDİLERİ KARŞILIYORLAR

Eğitimle ilgili talepleri de olan kuryelerin temel talebi ise aldıkları ücretler.

12 saat boyunca hiç durmadan ortalama 2 bin 500’den fazla kilometre yol yapan bir kuryenin haftalık kazancı, şirketin önerdiği rakamlara göre 4 bin 530 TL oluyor.

Bu miktar aylık olarak 18 bin 120 TL’ye denk düşüyor ama bu kuryeler motor bakımlarını, benzin ve mazotlarını kendileri alıyorlar. Tüm masraflarını kendileri karşılıyorlar. Böyle düşününce kazandıkları ücretler, asgari ücret seviyesine kadar düşüyor.

Kuryeler ise benzine yapılan, asgari ücrete yapılan zam oranlarında bir zam talep ediyorlar.

GEÇEN SENE ÇALIŞANLAR KAZANMIŞ; EYLEMLER YAYILMIŞTI

Öte yandan, geçen yıl da Trendyol’da kendi namına çalışan sözleşmeli teslimatçılar, hak edişlerine yapılan yüzde 11’lik zammı protesto etmek amacıyla İstanbul’da kontak kapatma eylemleri başlatmış; bu eylemler ülke geneline yayılmıştı.

Trendyol, çalışanların hak edişlerinin 10 bin TL’nin altında kalmadığını söylerken, çalışanlar ise masraflar çıkarıldığında kendilerine 4 bin TL kaldığını aktarmıştı.

Trendyol Express çalışanlarının eylemleri sonuç vermiş; sözleşmeli teslimatçıların maaşlarına yüzde 39 zam yapıldı ve aylık toplam hak edişlerinin 12 bin 500 TL + KDV olacağı belirtilmişti.

Artan hayat pahalılığına rağmen yapılan düşük zamlar birçok sektörde eylem dalgası yaratmıştı.

Esnaf kuryelerle başlayan süreç, tekstil, gıda ve perakende sektörlerine sıçramıştı.

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