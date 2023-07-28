TÜİK: Ekonomiye güven temmuzda azaldı
Seçim öncesinde artan ekonomik güven endeksi, seçim sonrası kur artışı ve zamların da etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Temmuzda 99,3 değerine gerileyen endeks, seçimlerin yapıldığı mayıs ayından bu yana 4,4 puanlık sert düşüş kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerini gösteren ekonomik güven endeksi haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerine geriledi. Böylece endeks, dört ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
Böylece, seçimlerin yapıldığı mayıs ayında 103,7 değerine ulaşan endeks, seçim sonrasındaki iki ayda 4,4 puanlık sert düşüş kaydetti.
KÖTÜMSERLİK ARTTI, EN SERT DÜŞÜŞ TÜKETİCİ GÜVENİNDE
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.