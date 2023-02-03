TÜİK enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi

TÜİK, 2023 yılı için enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi, fiyat derlediği kiralık konut sayısını ise artırdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonu (TÜFE) sepetinde yer alan ürünlerin ağırlıklarını ve ürün tanımlarının güncellendiğini duyurdu.

TÜİK, 2023 yılı için TÜFE hesaplamasında kullandığı verileri güncelleyerek enflasyon sepetinde bulunan maddeleri ve bazı maddelerin ağırlıklarını değiştirdi.

Yapılan madde ve ağırlık güncellemeleri her yılın ocak ayında yeniden ilan edilirken 2023 boyunca ağırlıklar ilan edildiği şekliyle devam edecek.

2023 yılında yapılacak hesaplamalarda 27 bin 411 işyeri ve 5 bin 246 konuttan (kira), 404 madde ve 895 madde çeşidi için her ay yaklaşık 564 bin 710 fiyat derlenecek.

AĞIRLIĞI DEĞİŞEN HARCAMA GRUPLARI

Buna göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 25,32’den yüzde 25,43’e yükseldi. Konutun ağırlığı yüzde 14,12’den 16,31’e yükseldi. Sağlığın ağırlığı ise yüzde 3,24’ten 6 Sağlık 3,53’e yükseldi.

Lokanta ve otellerin ağırlığı 7,11’den yüzde 7,81’e çıkartıldı. Eğitimin ağırlığı ise yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkartıldı. Ulaştırmanın ağırlığı yüzde 16,80’den yüzde 15’e düşürüldü. Alkollü içecekler ve tütün, ev eşyası, haberleşme, giyim ve ayakkabı harcama gruplarının ise ağırlığı azaltıldı.

BENFLASYON SEPETİNE GİREN VE ÇIKAN MADDELER

2023 yılında TÜFE sepetine giren tek madde kadın tayt (penye) oldu.

Kakaolu toz içecek, pamuklu kumaş, çocuk gömlek, plastik mutfak eşyaları, hastane yatak ücreti ve diğer kültürel faaliyetler sepetten çıkartıldı.

FİYAT DERLENEN KİRALIK KONUT SAYISI ARTTI

Öte yandan çok tartışılan TÜİK’in kira enflasyonunu derlediği konutların sayısına ilişkin artış da dikkat çekti. TÜİK son 6 yıldır 4 bin 276 olan bilgi derlediği konut sayısını bu yıl 5 bin 246’ya yükseltti.

TÜİK açıklamasında takip ettiği konutların referans olduğunu, bu konutlarda kiracı değişimi olması halinde yeni kira fiyatı üzerinden değerlendirme yapıldığını, kiracının değişmemesi halinde ise kontratta yazan kira artışının belirleyici olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl TÜİK’in kira zamlarına ilişkin açıkladığı oranlar kamuoyunun tepkisine sebep olmuştu. TÜİK’in verilerine göre, 2022’de kiralık konut fiyatları yüzde 46,5 arttığı görülmüştü. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) kiralık ev ilanlarından derlenen verilere göre 2022’de kira fiyatındaki yıllık artış oranı yüzde 172,9 olmuştu.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonu ocakta yüzde 86,46 oldu