Tüketici parasını gıdaya harcıyor

Hızlı tüketim ürünleri 2022 yılında ciroyu katlarken 2023’ün ilk çeyre-ğinde de yüzde 94’lük büyüme kaydetti. Büyümenin ana dinamiğini ise artan fiyatlarla gıda harcamaları oluşturdu.

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Yüksek enflasyon ve dünyadaki düşüş trendine karşılık Türkiye'de artan gıda fiyatları özellikle hızlı tüketim ürünlerinde ciroları büyütürken, gıda alışverişleri perakendede hacmi büyüttü. Nielsen verilerine göre, Türkiye'de FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) perakendesinin 2022 yılı toplamında yüzde 99, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 94'lük büyüme kaydedildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE DARALMA

Fiyat artışları dışında adetsel satış artışlarının etkili olduğu büyümede alt kategorilere bakıldığında özellikle gıda alanındaki satışlar bu büyümeyi taşırken kişisel bakım ve ev bakım ürünlerinde ise hacimsel düşüşler söz konusu. 2022'de ev temizlik ürünlerinde yüzde 3'lük vücut bakım ürünlerinde yüzde 1'lik daralma gözlenirken, toplam gıda satışları ise hacimsel olarak yüzde 2 arttı. Pazarda büyüme dinamiğine sahip kategorileri anlamanın kritik olduğunu vurgulayan Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Afrika & Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, atıştırmalık, içecekler ve bakkaliye gruplarının global büyümede başı çeken kategoriler olduğunu söyledi. Şekerel Erdoğan, “Türkiye'de FMCG büyümesine baktığımızda özellikle gıda kategorisinin, gıda başlığı altında da atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıklarını görmekteyiz” dedi. Verilere göre gıda alanında hacimsel küçülmenin yaşandığı kategorilerin başında yüzde 3 ile süt ürünleri gelirken, dondurma alışverişlerinde yüzde 2'lik daralma yaşandı. Kağıt tütünleri ile ağız bakım ürünlerindeki satışlar ise yerinde saydı.

Tüketici paketleri küçülttü

Tüketicide ihtiyacı kadar almanın bir trend olarak öne çıktığını kaydeden Didem Şekerel Erdoğan, tüm ülkelerde fiyat artışlarının görülmekte olduğunu, bunun tüketici bütçesi üzerinde baskı yaparak tüketiciyi daha temkinli olmaya sevk ettiğini vurguladı. Erdoğan, ürün tercihlerinin küçük paketlere yöneldiğini belirterek, “Alışverişçiler gerektiği zaman, gereken ürünü, gerektiği kadar alıyor. Ürün tercihleri küçük paketlere yöneldi” dedi.