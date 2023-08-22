Turizm cennetine halk ekmek büfesi açıldı!

Sezonda yüzbinlerce turist ağırlayan Muğla’nın Marmaris ilçesinde dar gelirlilerin bütçelerine katkı sunmak amacıyla halk ekmek büfesi açıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla halk ekmek büfesinin ilki açılarak satışa başlandı. Büfede 210 gram ekmeğin 6 liradan satılacağını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris'te halk ekmek büfesi açmak hiçbir zaman aklıma gelmezdi” dedi.

GÜNDE 2 BİN EKMEK

“Şahsen benim Marmaris’te halk ekmeğine ihtiyaç olabileceği hiçbir zaman aklıma gelmezdi ama Marmaris’te de halk ekmek bir ihtiyaç” diyen Oktay, “Çünkü Marmaris’te, ekonominin bu kadar hızlı döndüğü bir yerde dahi gerçekten insanlar ekonomik olarak iyi durumda değil. Dolayısıyla biz de bu uygulamayı hayata geçirmek durumunda kaldık. Tanesi 6 TL olan 2 bin kadar halk ekmeği vatandaşımıza vermeyi planlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Marmaris’teki fırınlar ve diğer işletmelerde ise ekmek 7.5 TL’den satılıyor.

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