Turizm tanıtım harcamalarına Sayıştay denetimi

Yaklaşık 4 yıldır Sayıştay denetimine tabi olmadan kullanılan Turizm Tanıtım Ajansı’nın gelir ve giderleri nihayet denetim içine giriyor. Ajans evini turizm amaçlı kiralayanlardan da pay alacak.

Erdoğan SÜZER

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İktidarın son dönemde kurduğu kurumlarla Sayıştay denetimine tabi olmadan keyfi atama ve harcama yapmasına Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı gelmişti. Kararını uygulamak zorunda kalan iktidar, yaklaşık 4 yıldır denetimden uzak harcamalar yaptığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın harcamalarını Sayıştay'ın denetimine açan yasa teklifini TBMM'ye getirmek zorunda kaldı. Teklife göre, Ajans'ın yapacağı harcamalar artık sadece bağımsız denetim şirketleri tarafından değil, Sayıştay tarafından da doğruluğu denetlenerek rapor halinde TBMM'ye gönderilecek.

4 YILDIR DENETİM YOKTU

AKP milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, Ajans'ın atama ve denetimine yönelik kritik maddeler de yer aldı. 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Ajans, o tarihten bu yana Sayıştay denetimi olmaksızın harcama yapıyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, yapılan itiraz üzerine, kamu kaynaklarını kullanan bir kurumun Sayıştay denetimi dışında tutulamayacağı yönünde karar verdi.

MUĞLAK İFADELER

Mevcut yasada, Ajans'ın sadece bağımsız denetim şirketleri tarafından denetleneceği, Sayıştay'ın sadece şirket raporlarını inceleyebileceği hükmü yer alıyor. Yeni yasa teklifine göre ise Sayıştay, bağımsız denetim raporlarını, ‘Ajansın mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu bakımından Ajansın kontrol sistemleri, yöntem ve süreçleriyle birlikte inceleyip' Meclis'e gönderecek. Teklifte Sayıştay'ın yetkisine muğlak ifadelerle yer verilmesi de dikkat çekti.

İzinsiz kiraya verene 100 bin lira ceza

İzin belgesi almadan konutunu turizm amaçlı kiraya verenlere her bir konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Cezayı ödedikten sonra 15 gün içinde izin alanlar kiralamaya devam edecek. Bu sürede izin almayıp kiralamaya devam edenlere 500 bin lira ceza kesilecek. İzin için yine 15 gün süre tanınacak. Kiraladığı konutu başkasına kiralayan kiracılara da her bir konut başına 100 bin lira ceza verilecek.

Komşu izin vermezse turiste kira yasak

Teklifle, konutların 100 güne kadar turizm amaçlı kiralanmasına izin şartı geliyor. Turistlere konut kiralayabilmek için önce Turizm Bakanlığı'ndan izin alınacak, sonra da turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılacak. Ancak izin başvurusu öncesinde apartmandaki komşuların tamamından onay almak gerekiyor. Bir komşu dahi onay vermezse kiralama yapılamayacak. Aynı binada 5'ten fazla konutunu kiralamak isteyenler işyeri açma ruhsatı alacak. Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalarda izin şartı aranmayacak.