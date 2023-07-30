Turizm tüm pazarlarda yara aldı

Artan maliyetler, turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Türkiye müşterilerini daha ucuz olan Mısır, Dubai’deki otellere kaptırıyor.

Latif SANSÜR

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Bu yıl için 50 milyar dolar gelir hedeflenen turizmde, hesaplar tutmadı. Sektör temsilcileri, “Önümüzdeki yılın kontrat dönemine girmeden gerekli indirimleri sağlayamazsak, 2024 çok daha kötü olabilir” uyarısında bulundu. Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı, Turizmci Fahrettin Çiçek, erken rezervasyonların depremler ve seçim süreciyle düşüşe geçtiğini belirterek, “Seçim sonrasında son dakika müşterisine kaldık. O dönemden sonra da otellerin kısa vadeli fiyat limitlerinde esnek davranmamalarıyla yüzleştik. Yüksek sezonda otellerimizin birçoğu düşük doluluk oranlarıyla mücadele ediyor. Sektör, büyük bir paradoks içerisinde” dedi. “Mısır fiyat olarak bizimle rekabet edebilen bir destinasyon konumuna yükseldi” ifadelerini kullanan Çiçek, “Tüm pazar segmentlerinde müşteri biraz kaybettik” diye konuştu.

FİYATLAR HÂLâ AYNI

Didim'de otelcilik yapan Engen Çoban ise “İstanbul'dan Didim'e gelen bir ailenin sadece otobüs masrafı gidiş dönüş 8 bin lira oldu. Yurt dışından gelenler de şok oldular, buradaki fiyatların kendi ülkelerindeki fiyatlarla eş değerde olduğunu gördüler. Yurt dışından gelen misafirlerden yüzde 40-50 düşüş oldu. Sezon başında belirlediğimiz fiyatlar hala aynı ama aldığımız tüm ürünlere zam geldi” dedi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu da yıldızlı turistik tesislerde 2022'ye oranla doluluklarda yüzde 10-15 arasında düşüş yaşandığını aktardı. Köroğlu, “İç turizme son dakika indirimleri biraz daha fazla verip, otellerimizin boşluklarını doldurabiliriz. Bizim için en fazla maliyeti olan odamız, boş odamız” dedi.

‘İtalya'ya yaklaştık İspanya'yı geçtik'

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, “Doluluk oranlarının düşmesinin en büyük sebebi bizdeki fiyatların artışı. Biz şu anda İtalya fiyatlarına yaklaştık. İspanya'nın üzerindeyiz. Mısır'ın üzerindeyiz. Otel fiyatlarımıza hem de diğer bütün fiyatlara Euro anlamında yüzde 15 ile 25 arasında zam yaptık. Çünkü Türk Lirası'ndaki enflasyon çok yüksekti. Ancak bu kurtarıyordu. Ama tabii yabancılara bu kadar yüksek fiyat yansıtmak onların alışık olmadığı bir şey. Ve onlar da bundan dolayı daha uygun yerleri seçtiler” dedi.

Dubai ve Mısır öne geçti

Turizmci Mehtap İlbahar, “İran ve Romanya pazarlarını, Mısır ve Dubai'ye kaptırdım. Mısır ve Dubai daha ucuz. Bu saatten sonra indirimlerle ne kadar geri dönüş alırız bilemiyorum. Kontrat döneminde indirim yapmalıyız ki, uçak operatörleri Türkiye'ye 2024 için uçak koyabilsin. Yoksa 2024'te sıkıntı yaşarız” dedi.