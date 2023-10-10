Turizmci rotayı kuzeye çevirdi

Turizmde bu yıl İngiltere ve Polonya pazarlarındaki artış öne çıkarken, 2024 büyümesi için sektör İskandinav ülkelerine odaklanıp Almanya’nın gücünü arkasına almayı planlıyor.

Sayime BAŞÇI

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Deprem ve seçim süreçleri nedeniyle gecikmeli olarak açtığı 2023 sezonu için 56 milyar dolarlık gelir ve 60 milyon turist hedefi belirlenen turizmde Almanya ve İskandinav ülkeleri 2024 hedeflerinin kilidini açacak. Sektör, yılın ilk 8 ayında 33.4 milyon yabancı turisti ağırlarken, yüksek enflasyon ve maliyetlerin öne çıktığı 2023'te yüzde 130'luk maliyet artışına karşılık, toplamda yüzde 30'luk fiyat artışı

yapılmıştı.

KÂR ORANLARI ARTMIYOR

Polonya ve İngiltere gibi pazarların öne çıkacağı 2024'te ise Almanya'nın gücünü arkasına alan sektörün rotayı İskandinav ülkelerine kıracağını kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “2024'te Rusya sayılarında artış beklemiyorum. Hem kendi enflasyonları hem rublenin devalüe olması, savaş halinin sürüyor olması, Rusya'da bizi artıya çıkarmayacak. Bu rakamlar üzerinde sabit kalacak. Biz İngiltere ve Polonya pazarları ile Almanya'nın da gücünü arkamıza alıp İskandinavya'yı toparlayacağız. Benelüks'ü toparlayacağız. Yeni pazarlarla rakamları artırabileceğimiz kadar artıracağız” dedi.

Antalyasız ve Türkiyesiz bir dünya turizminin düşünülemeyeceğini belirten Kavaloğlu, rekabet gücünü kaybettirmeyecek oranda fiyatların yükseltilmesi gerektiğini kaydetti. “2024 için de fiyatlara Euro bazında yüzde 15-20 oranında dokunduk gibi görünüyor otelciler olarak. Bu yıl için yüzde 81 artmış otellerin maliyeti. Geçen yıldan bugüne bakıldığında yüzde 130 artmış” diye konuşan Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Euro kurundan yüzde 40 maliyetlerimizi kurtarmışız. Fiyat artışını iki kere yüzde 15-15 yapmışız. Ancak maliyetleri karşılayacak kadar fiyat artışı yaptığımızı herkes görecek.

Küresel ekonomide öne çıkacak

Geçen hafta gerçekleştirilen İstanbul Turizm Fuarı'nda düzenlenen panelde konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'da turist sayısının daha da artırabileceğini belirterek, “Almanya'da 65 milyon yurt dışı seyahat gerçeklemiş. Türkiye'ye gelen 5.6 milyon, İspanya'ya giden 10 milyon. Hâlâ bu pazarda çok potansiyel olduğunu görüyoruz” dedi.

“Turist sayısı azalıyor fiyatlarla oynanmamalı”

Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig ise Türkiye'nin cazip fiyatları ile başarıyı yakaladığını aktardı. Son iki yılda Türkiye'nin Alman pazarında önemini artırdığını söyleyen Fiebeg, şöyle devam etti: “Almanya'daki genel piyasaya baktığımızda turist sayısında yüzde 15-20 azalma olduğunu görüyorsunuz. Turist sayısındaki bu azalma ekonomik sebeplerden ötürü böyle gerçekleşti. Türkiye Almanlar için hâlâ en önemli destinasyonlardan bir tanesi. Alman turistler fiyata önem vermeye başladılar. Fiyatlarla oynamamak gerekiyor. Türkiye yüksek kalite sunuyor ve fiyat konusunda cazip.”