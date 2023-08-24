Türk Harb-İş üyesi 2 bin 500 kişi meydana indi: Bıçak kemiğe dayandı

Kocaeli'de Gölcük Donanması'nda Türk Harb-İş Sendikası'na üye yaklaşık 2 bin 500 kişi, vergi dilimlerinde iyileştirme ve milli savunma primi taleplerini dile getirmek için meydana indi. Şube Başkanı Korkut Gökbayrak, artık bıçağın kemiğe dayandığını söyledi.

Halil ATAŞ

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Türk Harb- İş Sendikası üyesi yaklaşık 2 bin 500 kişi, vergi dilimlerinde iyileştirme ve milli savunma primi noktasında taleplerini dile getirmek için bugün bir araya gelerek Gölcük Anıtpark'ta basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Vergide adalet istiyoruz”, “Harb-İş işçisi vatan bekçisi”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarının atıldığı meydanda, çalışanların ücret ve özlük haklarının yeniden gözden geçirilmesinin ve vergilerin yüzde 15 oranında sabitlenmesi talep edildi.

‘ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

Vergi dilimlerinde iyileştirme ve milli savunma primi istekleri doğrultusundaki taleplerini bugün yapmış oldukları açıklamada dile getiren Türk Harb – İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır, enflasyonun önlenemez yükselişi gıda ve yakıta gelen zamlar, gelen ek vergiler iyice belimizi bükmüştür. Bu artık sürdürülebilir bir durum olmaktan çıkmıştır” dedi.

“Yıllardır çalışanların ücretlerinin Türkiye ekonomisinin büyümesine eş değer bir düzeyde büyümediğine dikkat çeken Gökbayrak, açıklamasında şunları söyledi:

“Hem doğrudan hem de dolaylı olarak ödediğimiz vergilerle ücretimiz daha cebimize girmeden vergi adı altında geri alınmakta, ocak ayında aldığımız ücretimiz aralık ayına kadar giderek azalmakta ve erimektedir.

Ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan biz emekçilerin en önemli sorunlarından birisi hiç kuşkusuz adaletsiz vergi sistemidir. Bu nedenle biz çalışanlar olarak; ülkemizde yaşanan vergi adaletsizliğine artık bir son verilmesini istiyoruz.”

‘EK VERGİLER BELİMİZİ BÜKTÜ’

Gökbayrak açıklamasının devamında refah payı ve milli savunma sanayi primi beklediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Fakat artık bıçak kemiğe dayanmıştır, enflasyonun önlenemez yükselişi gıda ve yakıta gelen zamlar, gelen ek vergiler iyice belimizi bükmüştür. Bu artık sürdürülebilir bir durum olmaktan çıkmıştır. Bizim şu an devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Milli Savunma Bakanımızdan ve Çalışma Bakanımızdan beklentimiz bir refah payı ve milli savunma sanayi primidir.

Savunma sanayinde yüzde 80’e varan millileşme oranlarında askeri fabrikalarımızın ve tersanelerimizin katkısı göz ardı edilemez. Ancak gelin görün ki, ülkemizin güvenliği için çalışan emekçilerimiz maalesef geçim savaşı veriyor. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gücümüz birliğimizdedir. Zafer direnen emekçinin olacaktır. İş barışı ve iş huzurunu bozmadan emek ve ekmek mücadelesine devam edeceğiz.”

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Gökbayrak, Türk Harb-İş üyesi savunma ve güvenlik çalışanlarının taleplerini şu sözlerle sıraladı:

“Türk Harb-İş Sendikasının ülke savunmasına hizmet veren işçileri, hak ettiği değeri görmek ve emeğinin karşılığında alacağı ücretle geçinebilmek istiyor. Ailesini daha iyi koşullarda yaşatabilmek, çocuklarına sağlam bir gelecek sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerini temin edebilmek istiyor.

Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Savunma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımıza sesleniyoruz. Arkadaşlarımızın ücret ve diğer özlük haklarının bir an önce gözden geçirilmesini, çalışandan kesilen verginin yüzde 15'te sabitlenerek üstünün kamu işvereni tarafından karşılanmasını, enflasyona yenik düşen ücretlerin yaşanabilir seviyeye yükseltilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.”