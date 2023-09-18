TÜRK-İŞ’ten uyarı: Gündeme gelmesi çalışma hayatının huzurunu bozdu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) kıdem tazminatının özüne yönelik yapılacak herhangi bir düzenlemenin iş barışını bozacağını ifade etti. Böyle bir düzenlemenin gündeme gelmesinin dahi çalışma hayatının huzurunu bozduğu ifade edilen sendika açıklamasında Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşandığının aşikar olduğu vurgulanırken fedakarlık yapması gerekenlerin “geçmişte gelir ve servetlerini artıranlar olması gerektiğine” dikkat çekildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Orta Vadeli Program'ın (OVP) Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar bölümünde öncelikli reform alanı olarak düzenlenmek istenen “İkinci Basamak Emeklilik Sistemi”nin işçilerde önemli bir endişe ve rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.

“AMAÇ KAYNAK İHTİYACINI KARŞILAMAK”

“Kıdem tazminatı, mevzuatla düzenlendiğinden bu yana yapılan her değişiklikte gelişme kaydederek işçiler bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir işçi hakkı haline gelmiştir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil, korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir. OVP’de böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır.”

“İŞ BARIŞI BOZULUR”

İşçi kesiminin kıdem tazminatı hakkının tartışmaya açılmasından rahatsızlık duyulduğu belirtilen açıklamada, “Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenleme, işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır. İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyon karşısında aşınmasına artık ‘dur’ denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir” ifadeleri kullanıldı.

“FEDAKARLIĞI SERVETLERİNİ ARTIRANLAR YAPMALI”

Açıklamada “Ekonomik ve mali krizi hafifletmek ve ortadan kaldırmak için birtakım politikalar uygulanmak istenmektedir” denildi. Açıklama şöyle devam etti:

“Ülke ekonomisinde bir kriz yaşandığı açıktır. Başta işçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları ağırlaşmıştır. Gerçekleşen yüksek enflasyon ücret zamlarının etkisini ortadan kaldırmış, alım gücü giderek azalmıştır. Vergi yükü taşınmaz boyutlara gelmiştir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirlerin süratle yürürlüğe girmesidir. Fedakarlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır.” (AA)

İlginizi Çekebilir İşçinin kıdem tazminatı yağmalanıyor