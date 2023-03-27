Türkbank’ın satışında altın hisse sürprizi

Basına kapalı yapılan ihalede değerinin çok altında satıldığı iddia edilen Türkbank’ın satışına elinde ‘altın hisse’ olduğunu söyleyen DP Genel Başkan Yardımcısı Tunay’dan itiraz geldi.

Erdoğan SÜZER

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Tartışmaların odağındaki bankanın satış işlemi mahkemeye taşınıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) İhracatı Geliştirme A.Ş'ye (İGE) 455 milyon TL'ye satma hazırlığı yaptığı Türk Ticaret Bankası'na (Türkbank) sürpriz ortak çıktı. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Türkbank'ı 1913 yılında dedesi Hacı Adem İbrahim Beyzade'nin kurduğunu, o günden bugüne Türkbank'ın ‘altın hisse' sahibi ortağı olduklarını söyledi. Türkbank'ın altın hisse sahibine sorulmadan hiç kimseye satılamayacağını ifade eden Tunay, altın hisseyle ilgili haklarını kullanmak için mahkemeye dava açacaklarını bildirdi.

ORTAKLIĞI VAR

SÖZCÜ'ye konuşan Tunay, dedesi Hacı Adem İbrahim Beyzade'nin en büyük ortak ve kurucu yönetim kurulu başkanı olarak yıllarca bankayı yönettiğini belirtirken, “Bankanın ana kuruluş sözleşmesinde ortaklığımız ve altın hisse sahibi olduğumuz yazıyor. Altın hisse sahibi ortak olarak yıllarca bankayla yazışmalarımız oldu. Bir çok kararda dedemin yasal mirasçısı anneannemizden onay alındı. Ancak bu son satış bize haber dahi verilmeden yapıldı” dedi. Faik Tunay, satışla ilgili olarak fon yetkilileriyle görüşüp altın hisseyi hatırlattıklarını, ancak kendilerine ana sözleşmenin kayıp olduğu açıklamasının yapıldığını ifade etti.

Tunay, “Bankanın kuruluş ana sözleşmesinin kayıp olduğu söyleniyor. Koskoca bankanın ana sözleşmesi nasıl kaybolur? Ana sözleşmenin 3 sayfası zaten bizde var. Arşive biz girip bakalım diyoruz, bize de izin vermiyorlar. Adeta operasyon çekildi, yangından mal kaçırır gibi ihale yapıldı. Kayıtların ortaya çıkarılması için dava açacağız” dedi.

Değerinin çok altında satıldı

Faik Tunay, 110 yıllık tarihi bankanın lisans değeri ve varlıkları dikkate alındığında çok ucuz fiyata satılmak istendiğini, halka kapalı ihalede yeterli rekabet ve yarışmanın da oluşmadığını savundu. Tunay, Türkbank'ı savunma sanayine finansman desteği sağlayan bir bankaya dönüştürmek için aile olarak proje hazırladıklarını, ancak projeyi Cumhurbaşkanlığına bütün girişimlerine rağmen ulaştıramadıklarını söyledi. Bankanın ihracatı desteklemesini yanlış bulmadıklarını ifade eden Tunay, ancak satış yöntemi ve değerine itiraz ettiklerini belirtti.