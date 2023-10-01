Türkiye işçiler için karnesi en kötü olan ülkeler arasında

Türkiye'de işçiler uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerle karşı karşıya. Uluslararası kuruluşların raporlarına yansıyan verilere göre, kötü çalışma koşullarında Türkiye'nin karnesi oldukça kötü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, düşük ücretler, sendikal hakların engellenmesi ve yüksek mesai gibi sorunlar nedeniyle çalışan hakları konusunda karnesi en kötü olan ülkelerden biri.

Türkiye, uzun çalışma saatlerinde OECD ülkeleri arasında birinci olurken Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun endeksine göre 2023’te çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye, 26 Avrupa ülkesi arasında en düşük asgari ücrete sahip 4 ülkeden biri.

ÇALIŞANLAR İÇİN EN KÖTÜ 10 ÜLKEDEN BİRİSİ

167 ülkedeki sendikaları temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, 2023’te çalışanlar için en kötü 10 ülkeyi, Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Türkiye olarak sıralamıştı.

Aynı şekilde Türkiye, çalışanları sendika kurma veya sendikaya katılma hakkından mahrum bırakan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye; Burundi, Haiti, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalışanları sendikal temsilden mahrum bırakan ülkeler arasında sıralandı.

Türkiye ayrıca Myanmar, Hong Kong, Dominik Cumhuriyeti, Hindistan gibi ülkelerle birlikte önde gelen sendika liderlerini hedef alan ve cezai yaptırımlar uygulayan ülkeler arasında sayıldı.

UZUN ÇALIŞMA SAATLERİNDE BİRİNCİYİZ

Ayrıca OECD’nin son olarak 2020’de paylaştığı verilere göre Türkiye, uzun çalışma saatlerinde birinci. Türkiye’de 60 saatten fazla çalışanların yüzde 15,1 olurken ülke 38 ülke içinde ilk sırada yer aldı.

OECD ortalamasına göre, 38 ülkede 60 saatten fazla çalışanların ortalama oranı yüzde 4,4. 60 saat çalışan işçinin haftada bir gün izin yaptığında dahi günde en az 10 saat çalışılması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETTE SON SIRALARDA

AKP iktidarı döneminde Türkiye, ücretler konusunda da sınıfta kaldı. 2023’ün ikinci yarısında aylık net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak verilmeye başlandı. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın Haziran kuruna göre net asgari ücret 441 Euro, brüt ise 519 Euro oldu. Sonrasında kurdaki düşüşle birlikte net asgari ücret 390 Euro’ya, brüt asgari ücret ise 462 Euro’ya geriledi. Böylece Türkiye, asgari ücret, Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan’ın üzerinde Avrupa’da en düşük asgari ücreti veren dördüncü ülke oldu.

2023’TE 1255 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin işçi ölümleri açısından da karnesi oldukça kötü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna göre, 2023’ün ilk 8 ayında 1255 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ağustos ayında ise toplam 201 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl en az 1843 işçi yaşamını yitirmişti.