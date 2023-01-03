Türkiye Kamu-Sen: Memura ek zam zorunlu hale geldi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Memur maaşlarına ek zam yapılarak geçmiş zararların telafi edilmesi zorunlu hale gelmiştir" dedi.

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon rakamlarıyla ilgili, “Memur maaşlarına ek zam yapılarak geçmiş zararların telafi edilmesi, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılarak yıl içinde reel olarak erimesinin önüne geçilmesi ve refah payı verilerek maaşların reel olarak artmasının sağlanması zorunlu hale gelmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun aralık ayında yüzde 1,18 arttığını ve 2022’nin tamamı için yüzde 64,27 olduğunu anımsattı. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 2022’nin ikinci altı ayında TÜFE’nin yüzde 15,4 olarak hesaplandığın belirten Kahveci, şunları kaydetti:

“Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 7 zam yapılmıştı. Buna göre, memur maaşları geçen altı ayda verilen yüzde 7 zam düşüldüğünde resmi olarak yüzde 8,4 eridi. Böylece memur ve emeklilere ocak ayında yüzde 8,4 enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 8 artışla birlikte enflasyon farkı da eklendiğinde yalnızca yüzde 16,4 zam yapılması söz konusu oldu. Bilindiği üzere asgari ücrete yüzde 55, devletin tahsil edeceği vergi, ceza ve harçlara yüzde 122 zam yapılmıştı. Memurlarımızın harcamaları ve ödediği vergiler bu oranda artarken, memur maaşlarına altı ay için yüzde 8 zam yapılması hakkaniyetli olmaz.”

MEMURLAR DA DESTEK BEKLİYOR

Enflasyon farkının bir zam olmadığını, eriyen maaşların altı ay öncesi yapılması gereken zammın gecikmiş bir telafisi olduğunu ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:

“Bu ekonomik şartlar altında bu maaşlar, hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için destekler getirildi, memurlar da kendileri için bir destek bekliyor.

Bu nedenle memur maaşlarına ek zam yapılarak geçmiş zararların telafi edilmesi, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılarak yıl içinde reel olarak erimesinin önüne geçilmesi ve refah payı verilerek maaşların reel olarak artmasının sağlanması zorunlu hale gelmiştir.

Bu enflasyon rakamları karşısında 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir.” (AA)

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