Türkiye Romanya’ya doğalgaz ihraç edecek

Türkiye, Bulgaristan ve Macaristan'dan sonra Romanya'ya da doğalgaz ihraç edecek. OMV Petrol ile anlaşma imzaladığını açıklayan BOTAŞ, bu ihracatın 1 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

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Türkiye’den Romanya’ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, gelecek 3 yılda BOTAŞ’ın Türkiye’nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği kaydedildi.

1 EKİM’DE BAŞLANACAK

Açıklamada, “BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştır. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye’den Romanya’ya boru hatları ile doğalgaz ihracatına 1 Ekim’de başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tarafların doğalgaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına işaret edilerk şöyle denildi:

“Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan’a doğalgaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya’yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa’da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmektedir.

Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmektedir.”

MACARİSTAN VE BULGARİSTAN İLE DE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Türkiye, Macaristan ile ağustosta, Bulgaristan ile de ocakta doğalgaz ihracatı anlaşması imzalamıştı.

2023 Nisan’da Marmara Ereğlisi LNG Terminali’nden Bulgaristan’a ilk gaz sevkiyatı yapılmıştı.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, “Bugünkü teslimat 55 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek ama toplamda yıllık 1,5 milyar metreküpü bulan bir teslimatımız olacak” demişti.

Geçen ay ise Macar kamu doğalgaz ticaret şirketi MVM, gaz alımı için BOTAŞ ile anlaşma yaptı. (SOZCU, AA)

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