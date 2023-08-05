Türkiye uçacaktı yoksulluk uçtu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye’nin uçacaktı ama enflasyon uçtu, sosyal yardımlar da tavan yaptı. Milyonlar elektrik faturasını ödeyemezken 3.6 milyon haneye destek sağlandı.

Deniz AYHAN

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BAŞKANLIK Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin uçacağı vaat ediliyordu ama vatandaşın gittikçe yoksullaştığı bir ülke ortaya çıktı. Çiftçi borç içinde üretemez hale geldi, ücretli çalışanların yarısından çoğu ise asgari ücrete mahkum oldu. Uygulanan ekonomi politikalarıyla enflasyon uçtu, sosyal yardımlar da tavan yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ocak-haziran dönemindeki sosyal yardım alan hane sayılarını açıkladı. 2023 Haziran sonu itibarıyla 168 bin 247 kişi yardımlardan yararlandı. Türkiye Aile Destek Programı ile aşırı yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan 3 milyon 615 bin 670 haneye de destek sağlandı. Elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı ise 4 milyon 141 bin 991 olarak kayıtlara geçti. 2022 yılı Şubat ayında başlayan Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı ile de 157 bin 952 haneye 114 milyon 864 bin 891 TL aktarıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN 3.3 MİLYar

“Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklar için” Bakanlıkça ödenen sosyal ve ekonomik destekten (SED) yararlanan çocuk sayısı patlama yaptı. 2020 yılında 129 bin 422 çocuk SED hizmetinden yararlanırken, bu sayı 2023 yılı Haziran itibarıyla 168 bin 247'e yükseldi, çocuklar için 3 milyar 340 milyon 867 bin 372 TL ödendi. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan 18 yaşından büyük engellilere bağlanan yardımla da Ocak-Haziran 2023 döneminde 1 milyon 465 bin 453 kişiye toplam 16 milyar 557 milyon 993 bin 723 TL ödendi.

Aile desteği patladı

2023 Ocak-Haziran ayında Türkiye Aile Destek Programı ile aşırı yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan 3 milyon 615 bin 670 haneye destek sağlandı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı'nda başlangıçta 2.5 milyon haneye yardım edilirken, 2023 yılı haziran ayında bu sayı 3.5 milyon haneye yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla yardım alan hane sayısı 3 milyon 615 bin 670 oldu.

Vatandaş faturasını ödeyemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımından faydalanırken, 2020'de 1 milyon 659 bin 448 haneye Elektrik Tüketim Desteği'nde bulunuldu. 2021 yılında 1 milyon 792 bin 200 haneye elektrik yardımı yapıldı. 2022'de ise sayı katlandı ve 3 milyon 690 bin 582'ye yükseldi. 2023 yılında da elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı 4 milyon 141 bin 991'e yükseldi ve 4 milyar 535 milyon 158 bin 87 TL destekte bulunuldu.