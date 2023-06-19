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Türkiye ve Irak’tan petrol ihracatı görüşmesi

Türk ve Iraklı yetkililer, Irak'ın kuzeyinden petrol ihracatının yeniden başlamasını görüşmek üzere Bağdat'ta bir araya geldiler.

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Türkiye ve Irak’tan petrol ihracatı görüşmesi

Türk enerji teknik heyeti, Kerkük Ceyhan hattından petrol ihracatının yeniden başlamasını görüşmek üzere Bağdat’ta Iraklı petrol yetkilileriyle bir araya geldi.

Açıklamayı iki petrol yetkilisi Reuters’a yaptı.

Türkiye, tahkim mahkemesinin aleyhine aldığı tazminat kararının ardından Irak’ın talebi üzerine Kerkük Ceyhan hattından petrol sevkiyatını 25 Mart’ta durdurmuştu. (REUTERS)

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