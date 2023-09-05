Türkiye ve Japonya’dan ortak ticaret bildirisi

Türkiye ile Japonya arasında ticaret ve yatırımın geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandı. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi, "İlişkilerimizi stratejik, müttefiklik düzeyinde yükseltmek için ikili ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek niyetindeyiz" dedi.

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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi, “Bugün ticaret ve yatırımın karşılıklı gelişmesi için ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlanması hususunda fikir birliğine vardık” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura, iki ülke arasında ticaret, yatırım ve ekonomik konularda gündemi ve potansiyel iş birliklerini ele almak üzere İstanbul’da bir araya geldi.

İki bakanın başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmeler sonucu “ortak bildiri” imzalandı.

İmza töreninde konuşan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi, bugün Türkiye ile olan ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirterek, “İlişkilerimizi stratejik, müttefiklik düzeyinde yükseltmek için ikili ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek niyetindeyiz” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Yasutoshi, şunları kaydetti:

“Bundan sonra yeniden imar çalışmalarına Japonya olarak aktif bir şekilde katılacağız. Bugün ticaret ve yatırımın karşılıklı gelişmesi için ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlanması hususunda fikir birliğine vardık. Ticaret ve yatırım zirvesinin (TRINS) önümüzdeki yıl en kısa sürede Tokyo’da düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık. Bugün düzenleyeceğimiz iş forumu ve 10 Ekim’de İzmir’de düzenlenecek olan ortak iş konseyi toplantısı vesilesiyle özel sektörlerin katkılarıyla ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ediyorum.

Türk şirketlerinin Afrika kıtasında ve Orta Asya gibi bölgelerde çok aktif bir şekilde çalıştığını biliyorum. Aynı şekilde Ukrayna’nın yeniden imar çalışmaları ile ilgili ikili iş birliğimizin gelişmesi hususunda görüşme yapmıştık. Dekarbonizasyon olan küresel konular üzerinde de çalışacağımız için bugün ortak deklarasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum.” (AA)

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