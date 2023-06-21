Türkiye yerliye pahalı, yabancıya ucuz

TÜİK'in 2022'ye ilişkin açıkladığı satınalma gücü paritesine göre, 27 AB ülkesinde 100 Euro'ya satın alınan bir mal ve hizmet sepeti, Türkiye'de 40 Euro'ya satın alınıyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022’ye ilişkin Satınalma Gücü Paritesini (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları) açıkladı.

Buna göre, Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 40 oldu.

Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 40 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin döviz kuruna göre alım gücü ifade ediyor.

Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” demek.

36 ÜLKE İÇİNDE ‘EN UCUZU’ TÜRKİYE, EN PAHALISI İSVİÇRE

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre, en düşük ülke ise 40 ile Türkiye oldu.

KİŞİSEL ULAŞIM ARAÇLARI PAHALILIKTA BAŞI ÇEKTİ

Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 144 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise; tüketici elektroniği endeksi 79 oldu ve bu grupta da Türkiye’nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu görüldü.

Buna karşılık giyim endeksi 36 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi.

Ayrıca Türkiye giyim endeks değerinde karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu. Lokanta ve oteller grubunda ise Türkiye endeks değeri 52 oldu.

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