Türkiye’de ikamet veya çalışma iznine sahip yabancı nüfus belli oldu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip yabancıların sayısı 2022'de 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler bu nüfusa dahil edilmedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nüfus verilerini açıklamasıyla Türkiye’de ikamet veya çalışma iznine sahip yabancı nüfusun sayısı da belli oldu.

Buna göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,5’ini erkekler, yüzde 50,5’ini kadınlar oluşturdu.

SIĞINMACILAR BU RAKAMA DAHİL DEĞİL

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ile izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

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