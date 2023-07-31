Türkiye’de işçilerin yüzde 85,2’si sendikasız

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, ülkede temmuz ayı itibarıyla toplam 16,4 milyon işçi bulunurken, bu işçilerin yalnızca 2,4 milyonunun sendikalı olması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ülkedeki işçi sayısı ve sendikasız işçilerin toplam içindeki payı belli oldu.

Buna göre, 2023 Ocak’ta 16 milyon 163 bin 54 olan işçi sayısı 2023 Temmuz’da 16 milyon 413 bin 359’a çıktı.

Sendikalı işçi sayısı ise ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 kişi iken temmuzda 2 milyon 421 bin 940’a yükseldi.

Bu verilerle temmuz ayı itibarıyla ülkedeki kayıtlı işçilerin yüzde 85,2’sinin sendikasız olduğu ortaya konmuş oldu.

EN FAZLA ÜYE HİZMET-İŞ’TE

Ocak ayında yayımlanan tebliğ ile kıyaslandığında hem işçi sayısı hem sendikalı işçi sayısında sınırlı artış yaşandığı görüldü.

Buna göre, temmuz itibarıyla işçi sayısı ocak ayına göre yüzde 1,54 artarken; sendikalı işçi sayısındaki artış ise yüzde 3,94 ile sınırlı kaldı.

En fazla üyeye sahip işçi sendikası 276 bin 360 kişi ile Hizmet-İş oldu. Bunu 268 bin 385 işçi ile Türk Metal Sendikası ve 214 bin 438 işçi ile Öz Sağlık-İş Sendikası takip etti.

Ocak ayında ise 258 bin 928 üye ile en fazla üyeye sahip olan Türk Metal ikinciliğe gerilemiş oldu.

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