Türkiye’de konut fiyatı Avrupa ile yarışıyor

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel Türkiye’de konut fiyatı Avrupa ile yarıştığını söyledi. Yücel konutta fiyatların bir süre sabit gideceğini ancak dövizle birlikte artış beklediğini aktardı.

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■ Hülya Keskin Oruçoğlu

Türkiye'de konut fiyatlarının Avrupa ile yarıştığını belirten Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, “Maliyetler çok arttı. Konut fiyatları daha pahalı hale geldi. Örneğin Hamburg'da ortalama konut metrekare fiyatları 8 bin Euro. İstanbul Piyalepaşa'da 6 bin-6 bin 500 Euro seviyesinde” dedi. Türkiye'de konut fiyatlarında bir düşüş beklemediğini belirten Yücel, fiyatların bir süre sabit gideceğini ancak dövizle birlikte fiyatlarda da artış beklediğini aktardı. Budapeşte'de düzenlenen basın toplantısında Polat Gayrimenkul'ün Macaristan'daki projelerini anlatan Yücel, Budapeşte'de Duna Pearl'e 150 milyon, City Pearl'e ise 300 milyon Euro'luk yatırımının ardından, İspanyol fonla görüştükleri yeni konut projesine de 150 milyon Euro'luk yatırım planladıklarını söyledi. Yeni yatırım hedeflerine de değinen Yücel, “İngiltere, Atina, Belgrad, Berlin'de yeni konut fırsatlarına bakıyoruz” diye konuştu.

İşçiler Türkiye'den

Kaan Yücel, 193 dairelik Duna Pearl projesi için Türkiye'den sıvacı, boyacı gibi yaklaşık 150 işçi getirdiklerini söyledi. City Pearl Genel Müdürü Çağrı Oyman da proje alanının 18. yüzyıldan kalma bir mezbaha olduğunu, 19. yüzyıldan kalma ikonik su kulesi, ikiz boğa heykelleri ve imparatorluk tarzında inşa edilen balo salonunun restore edildiğini aktardı. Oyman, projede 750 daire, 54 dükkan ve 14 restoran olacağını söyledi.