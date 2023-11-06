Türkiye’den İsrail’e 10 ayda 4,7 milyar dolarlık ihracat

Gazze'deki savaşın başladığı ekim ayında Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yıllık bazda yüzde 28,8 oranında geriledi. İsrail'e 10 aylık toplam ihracat 4,7 milyar dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı bugün ekim ayı dış ticaret verilerini açıklarken, İsrail’e ihracatta ilk sonuçlar da belli oldu.

Türkiye’nin İsrail’e ihracatı, Gazze’deki savaşın başladığı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 ‘lik düşüşle 348 milyon dolar oldu.

Ocak-ekim döneminde Türkiye’nin İsrail’e toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 düşüşle 4 milyar 677 milyon dolara geriledi.

Türkiye’nin İsrail’den ithalatı ise ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 31,7 düşüşle 1 milyar 319 milyon dolara geriledi.

Türkiye’nin ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatı yüzde 7,4 artışla 22 milyar 873 milyon dolara, ithalatı yüzde 1,3 yükselişle 29 milyar 594 milyon dolara yükselmişti.

Dış ticaret açığı da bu dönemde yüzde 14,9 düşüşle 6 milyar 721 milyon dolara gerilemişti.

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