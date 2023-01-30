Türkiye’den kaçan siparişler Avrupa’ya koştu

Yıllardır cari fazla veren ayakkabı sektöründe ithalat yüzde 57 arttı, fiyatlar dolar bazında yüzde 40 zamlandı. İhracatçı siparişlerin devamı için fiyatları 25 TL’lik kurdan hesaplıyor.

Sayime BAŞÇI

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Kurun belli bir seviyede tutulması karşısında maliyetlerin zirvede kaldığını ve düşen emtia fiyatlarına rağmen fiyat düşüşünün sağlanamadığını belirten ayakkabı ihracatçısı, pazarlarını Uzak Doğu'dan sonra bu kez de Avrupa'ya kaptırmaya başladı. Geçen yıla göre fiyatların dolar bazında yüzde 40 arttığına dikkat çekilirken, sektörün ihracat siparişleri Hindistan ve Çin'e iç pazar siparişleri ise Portekiz'e kaymaya başladı. İşçilik ve enerji maliyetlerinin yüksek olduğu Avrupa ülkelerindeki üretimin Türkiye'ye göre 2-3 dolar daha ucuz hale geldiğini vurgulayan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Şu anda bitmiş aynı tipte ve kalitedeki Portekiz ayakkabısı, bizim ayakkabımızdan yaklaşık 2-3 dolar daha ucuz. Eskiden biz onlardan 2-3 dolar daha ucuz olurduk şimdi onlar daha ucuz.

İTALYA'DAN DA PAHALI

İç piyasada duyumlarımız bazı markaların Konya'dan Antep'ten ayakkabı almak yerine daha ucuz olduğu için Portekiz'e ve Hindistan'a siparişlerini kaydırdıkları yönünde. Bir firmamızın Portekiz'e bir milyon ile 1.5 milyon çift civarında sipariş kaydırdığı belirtiliyor” bilgisini verdi. İtalya ve Portekiz'de ayakkabı tabanı gibi bazı yan sanayi ürünlerinin Türkiye'ye göre 1.5-2 dolar daha ucuz olduğunu kaydeden İçten, 2022'nin 11 ayında Çin'den ithalatın yüzde 66, İtalya'dan yüzde 42 Vietnam'dan ise yüzde 54 arttığını kaydetti. 11 ayda ithalatın ise toplamda da yüzde 57 artarak de 850 milyon dolara çıktığını ihracatın ise 1.2 milyar dolar seviyesinde tamamlanmasını beklediklerini açıkladı. Türkiye'den suni deri ürün alan Inditeks Grubu'nun fiyat artışı ile birlikte anında Türkiye'den çıktığını anlatan İçten, mart ayı sonrası için yeni sezona dair sipariş alamadıklarını aktardı.

18.5 TL'lik kur ile fiyat tutturamıyoruz

Berke İçten müşteri kaybetmemek için bazı ihracatçıların yaz dönemi için 25 TL'lik kur seviyesi belirlediğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Bazı ihracatçılar bu müşterileri kaybetmemek için kendiliğinden bir risk üstlenerek, ağustosta kurun 25-26 TL'ye geleceğini hesaplayarak o tarihte teslim edeceği ürüne buna göre bir fiyat veriyor. 18.5'ten dolar kurunu hesaplarsak müşteriye fiyat vermemiz mümkün değil, fiyat tutturamıyoruz diyorlar. Forward sistemi yapar gibi kendiliğinde risk alıyor ihracatçı. Sırf yıllardır kazandığı servis verdiği müşteriyi elinde tutabilmek, kaybetmemek için.”